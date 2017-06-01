На острове Татышев сегодня прошёл благотворительный футбольный мат среди дворовых команд, а также сборных детских домов и реабилитационных центров. Хазрет Совмен оказывает значительную поддержку юным красноярцам и в честь своего юбилея решил подарить им настоящий праздник. По окончании матча юным футболистам вручили грамоты и спортивную экипировку, а всем гостям бесплатно раздавали мороженое.
Большой праздник детства сегодня устроили и в парке "Роев ручей". Свободный вход для всех ребят, увлекательные квесты и экскурсии, бесплатные мороженое и сладкая вата - такие сюрпризы преподнёс мальчишкам и девчонкам Хазрет Совмен.
На этом сюрпризы для красноярских детей не закончились. 1-го, 3-го и 4-го июня для них организован бесплатный вход в музеи Сурикова, Ряузова, а также на сеансы в кинотеатры "Мечта" и "Дом кино".