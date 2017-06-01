НОВОСТИ | Общество













01.06.17 20:55 Красноярский меценат устроил праздник в День защиты детей

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Большой праздник детства сегодня устроили и в парке "Роев ручей". Свободный вход для всех ребят, увлекательные квесты и экскурсии, бесплатные мороженое и сладкая вата - такие сюрпризы преподнёс мальчишкам и девчонкам Хазрет Совмен.



На этом сюрпризы для красноярских детей не закончились. 1-го, 3-го и 4-го июня для них организован бесплатный вход в музеи Сурикова, Ряузова, а также на сеансы в кинотеатры "Мечта" и "Дом кино".





На острове Татышев сегодня прошёл благотворительный футбольный мат среди дворовых команд, а также сборных детских домов и реабилитационных центров. Хазрет Совмен оказывает значительную поддержку юным красноярцам и в честь своего юбилея решил подарить им настоящий праздник. По окончании матча юным футболистам вручили грамоты и спортивную экипировку, а всем гостям бесплатно раздавали мороженое.Большой праздник детства сегодня устроили и в парке "Роев ручей". Свободный вход для всех ребят, увлекательные квесты и экскурсии, бесплатные мороженое и сладкая вата - такие сюрпризы преподнёс мальчишкам и девчонкам Хазрет Совмен.На этом сюрпризы для красноярских детей не закончились. 1-го, 3-го и 4-го июня для них организован бесплатный вход в музеи Сурикова, Ряузова, а также на сеансы в кинотеатры "Мечта" и "Дом кино". Екатерина МАЗАЛЬКОВА



















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