НОВОСТИ | Экономика













01.06.17 17:26 В регионе начинают действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов





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Меньше изменений почувствуют собственники квартир в домах, не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками.







1 июня в Красноярском крае начинают действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. В первую очередь это касается электроэнергии. Почувствуют рост цен жители высотных домов, где холодная вода превращается в горячую с помощью электронагревателя. Тариф на такой подогрев вырос почти в 6 раз. Если раньше собственнику квартиры в 50 квадратов нужно было отдать в месяц на общедомовую энергию, по примерным подсчётам, 50 рублей, теперь это будет 300 рублей.Меньше изменений почувствуют собственники квартир в домах, не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками.







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