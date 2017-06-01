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01.06.17 19:26 В Николаевке строители развязки снесли жилой дом в отсутствие хозяев





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По суду, который состоялся 11 мая, пенсионерам причитается компенсация и срок на переезд 30 дней, истекает он лишь 11 июня. Но переехать по-человечески пожилые люди не успели. К слову, подобная ситуация, может повториться не раз, ведь на пути строителей остаются десятки жилых домов.



И это не первый случай в Николаевке. В начале мая "Вести" рассказывали о жителях улицы



"Никаких разрешительных документов от администрации города в адрес заказчика не поступало. Ни о переводе в нежилое, ни тем более о сносе данного дома. - Вы как заказчик работ можете как-то повлиять? - Мы им пальцем грозим, и???", - пояснил пресс-секретарь Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Александр Марков.



В строительной компании "Сибиряк" от комментариев отказались. Напомним, её хозяином является Владимир Егоров - самый богатый депутат городского совета Красноярска. За прошлый год его доход составил 271 миллион рублей. И последний случай показывает - когда на кону крупный контракт, судьба людей не имеет решающего значения. К слову, сегодня ночью остатки дома и вовсе подожгли.





Паре пенсионеров, которая проживала в этом доме на улице Байкитская в Николаевке, придётся начинать жизнь с чистого листа. Всё их имущество уничтожила строительная техника, погребёнными заживо оказались и пять щенят.По суду, который состоялся 11 мая, пенсионерам причитается компенсация и срок на переезд 30 дней, истекает он лишь 11 июня. Но переехать по-человечески пожилые люди не успели. К слову, подобная ситуация, может повториться не раз, ведь на пути строителей остаются десятки жилых домов.И это не первый случай в Николаевке. В начале мая "Вести" рассказывали о жителях улицы 2-я Огородная . Там ещё до того, как люди покинули свой дом, рабочие начали разбирать забор и уничтожили сад с плодовыми деревьями. Тогда жители нам рассказали, что выгонять их из дома приезжал лично главный инженер строительной компании "Сибиряк" Владимир Шевелёв в окружении крепких ребят. И тогда, и сейчас никакого права на снос у строителей не было."Никаких разрешительных документов от администрации города в адрес заказчика не поступало. Ни о переводе в нежилое, ни тем более о сносе данного дома. - Вы как заказчик работ можете как-то повлиять? - Мы им пальцем грозим, и???", - пояснил пресс-секретарь Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Александр Марков.В строительной компании "Сибиряк" от комментариев отказались. Напомним, её хозяином является Владимир Егоров - самый богатый депутат городского совета Красноярска. За прошлый год его доход составил 271 миллион рублей. И последний случай показывает - когда на кону крупный контракт, судьба людей не имеет решающего значения. К слову, сегодня ночью остатки дома и вовсе подожгли. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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