Люди против застройки. Жители домов на улице Лазо уже несколько лет борются против возведения высотки в их дворе. Через суд жильцам удалось доказать незаконность строительства, но в этот момент на лакомый кусок земли зашёл новый застройщик. И теперь вместо 10-этажного дома во дворе хотят возвести здание в 26 этажей.
Нина Смирнова, жительница ул. Лазо, 4: "Ходить невозможно, детям гулять негде. Даже с машинами проблемы - чуть ли не каждый вечер аварии, движение такое. А если вырастет дом, нарушится инсоляция - два подъезда будут закрыты. И так солнца мало, а тут вообще его не будет".
На место строительства приехали депутат Государственной Думы Юрий Швыткин и представители городской власти. Администрация района решила отозвать разрешение на строительство. Однако потребуется большое количество времени, пока двор окончательно освободят от строительной техники.
Владислав Логинов, глава администрации Советского района Красноярска: "После отзыва разрешения на строительство есть процедурный срок, по которому компания-заявитель наверняка захочет поучаствовать в судебных процессах. Поэтому самое главное, чтобы дом здесь завтра не возник. Все остальные процессы будут зависеть от того, как дальше сложится ситуация".