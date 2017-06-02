НОВОСТИ | Общество













02.06.17 09:00 Жители домов на Лазо борются против возведения высотки во дворе





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Нина Смирнова, жительница ул. Лазо, 4: "Ходить невозможно, детям гулять негде. Даже с машинами проблемы - чуть ли не каждый вечер аварии, движение такое. А если вырастет дом, нарушится инсоляция - два подъезда будут закрыты. И так солнца мало, а тут вообще его не будет".



На место строительства приехали депутат Государственной Думы Юрий Швыткин и представители городской власти. Администрация района решила отозвать разрешение на строительство. Однако потребуется большое количество времени, пока двор окончательно освободят от строительной техники.



Владислав Логинов, глава администрации Советского района Красноярска: "После отзыва разрешения на строительство есть процедурный срок, по которому компания-заявитель наверняка захочет поучаствовать в судебных процессах. Поэтому самое главное, чтобы дом здесь завтра не возник. Все остальные процессы будут зависеть от того, как дальше сложится ситуация".











Люди против застройки. Жители домов на улице Лазо уже несколько лет борются против возведения высотки в их дворе. Через суд жильцам удалось доказать незаконность строительства, но в этот момент на лакомый кусок земли зашёл новый застройщик. И теперь вместо 10-этажного дома во дворе хотят возвести здание в 26 этажей."Ходить невозможно, детям гулять негде. Даже с машинами проблемы - чуть ли не каждый вечер аварии, движение такое. А если вырастет дом, нарушится инсоляция - два подъезда будут закрыты. И так солнца мало, а тут вообще его не будет".На место строительства приехали депутат Государственной Думы Юрий Швыткин и представители городской власти. Администрация района решила отозвать разрешение на строительство. Однако потребуется большое количество времени, пока двор окончательно освободят от строительной техники."После отзыва разрешения на строительство есть процедурный срок, по которому компания-заявитель наверняка захочет поучаствовать в судебных процессах. Поэтому самое главное, чтобы дом здесь завтра не возник. Все остальные процессы будут зависеть от того, как дальше сложится ситуация".







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