НОВОСТИ | Общество













02.06.17 09:10 Июнь в Красноярске будет нежарким и дождливым





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"К сожалению, красноярцев, у которых есть дачи, порадовать нечем. Поскольку с 3 по 5 июня мы ожидаем ночные температуры достаточно низкие - 2-7 градусов тепла. Но в отдельных районах возможны заморозки от 0 до -2. При этом дневные температуры тоже не будут слишком высокими - 15-20 градусов", - рассказала ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



Середина месяца тоже будет прохладной. Днём от +21 до +26,, ночью 9-14 выше нуля. Осадки могут быть чуть ли не каждый день. Неустойчивая погода сохранится и в конце месяца. Температура может подниматься уже до 28 градусов, но возможны дожди, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Купальный сезон начнётся только к концу месяца. Из пляжей вблизи Красноярска пока подготовили только Семирадское озеро. Тем временем, МЧС отговаривает горожан от активного отдыха, беспрестанно напоминая о бешеных лисах, живущих на острове Татышев, и насекомых-паразитах.



"Динамика такая: 27 апреля у нас было пострадавших 130 человек. По состоянию на сегодня - 7,5 тысяч. Причём есть клещи заражённые, которые опасны", - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.



Продолжает сохраняться и опасность возникновения пожаров. Спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и "включить голову".





Циклон, который наделал бед в столице, придёт в краевой центр уже сегодня. К счастью, по пути он утратил свою силу, поэтому красноярцам проблем не принесёт. С другой стороны, и распогодится вряд ли - июнь обещает быть мокрым и нежарким."К сожалению, красноярцев, у которых есть дачи, порадовать нечем. Поскольку с 3 по 5 июня мы ожидаем ночные температуры достаточно низкие - 2-7 градусов тепла. Но в отдельных районах возможны заморозки от 0 до -2. При этом дневные температуры тоже не будут слишком высокими - 15-20 градусов", - рассказала ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.Середина месяца тоже будет прохладной. Днём от +21 до +26,, ночью 9-14 выше нуля. Осадки могут быть чуть ли не каждый день. Неустойчивая погода сохранится и в конце месяца. Температура может подниматься уже до 28 градусов, но возможны дожди, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Купальный сезон начнётся только к концу месяца. Из пляжей вблизи Красноярска пока подготовили только Семирадское озеро. Тем временем, МЧС отговаривает горожан от активного отдыха, беспрестанно напоминая о бешеных лисах, живущих на острове Татышев, и насекомых-паразитах."Динамика такая: 27 апреля у нас было пострадавших 130 человек. По состоянию на сегодня - 7,5 тысяч. Причём есть клещи заражённые, которые опасны", - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.Продолжает сохраняться и опасность возникновения пожаров. Спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и "включить голову". Владимир ЖАРИНОВ

















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