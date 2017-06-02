ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





02.06.17 09:10 Июнь в Красноярске будет нежарким и дождливым



Фото Видео репортаж Видео
Циклон, который наделал бед в столице, придёт в краевой центр уже сегодня. К счастью, по пути он утратил свою силу, поэтому красноярцам проблем не принесёт. С другой стороны, и распогодится вряд ли - июнь обещает быть мокрым и нежарким.

"К сожалению, красноярцев, у которых есть дачи, порадовать нечем. Поскольку с 3 по 5 июня мы ожидаем ночные температуры достаточно низкие - 2-7 градусов тепла. Но в отдельных районах возможны заморозки от 0 до -2. При этом дневные температуры тоже не будут слишком высокими - 15-20 градусов", - рассказала ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

Середина месяца тоже будет прохладной. Днём от +21 до +26,, ночью 9-14 выше нуля. Осадки могут быть чуть ли не каждый день. Неустойчивая погода сохранится и в конце месяца. Температура может подниматься уже до 28 градусов, но возможны дожди, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Купальный сезон начнётся только к концу месяца. Из пляжей вблизи Красноярска пока подготовили только Семирадское озеро. Тем временем, МЧС отговаривает горожан от активного отдыха, беспрестанно напоминая о бешеных лисах, живущих на острове Татышев, и насекомых-паразитах.

"Динамика такая: 27 апреля у нас было пострадавших 130 человек. По состоянию на сегодня - 7,5 тысяч. Причём есть клещи заражённые, которые опасны", - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.

Продолжает сохраняться и опасность возникновения пожаров. Спасатели рекомендуют горожанам быть осторожными и "включить голову".


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.