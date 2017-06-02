НОВОСТИ | Общество













02.06.17 09:22 Дмитрий Хворостовский готовится к концерту в Красноярске





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"У Дмитрия прекрасное настроение. Мы же понимаем, что сложный диагноз не может выглядеть так, что совсем никаких проблем со здоровьем. Он счастлив, что в Красноярске и в данный момент плывет по Енисею с родственниками, ведь его брат живёт именно в нашем городе", - рассказала генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова.







Дмитрий Хворостовский всё-таки приехал в Красноярск. Певец уже третий день активно готовится к концерту на сцене краевой филармонии. Напомним, ранее его приезд в родной город переносился из-за болезни. Однако в БКЗ отметили - нет повода для беспокойств. Концерт Хворостовского состоится 2 июня."У Дмитрия прекрасное настроение. Мы же понимаем, что сложный диагноз не может выглядеть так, что совсем никаких проблем со здоровьем. Он счастлив, что в Красноярске и в данный момент плывет по Енисею с родственниками, ведь его брат живёт именно в нашем городе", - рассказала генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова.











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