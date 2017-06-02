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02.06.17 17:24 В Красноярске в районе 4-го моста раскопали кирпичный завод





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Позже богатые семьи застроили это место дачами, печь уже на работала, сюда выбрасывали отходы. Древнюю свалку археологи разобрали и нашли интереснейший "мусор" - например, бутылку из-под самогона конца позапрошлого столетия.



Более древние находки - прототипы ножей, наши предки сделали их 12 тысяч лет назад - черепки, осколки орудий нашли здесь, установлено даже место огня, вокруг которого когда-то грелись и готовили еду. Теперь задача специалистов красноярской геоархеологии и объединения "Археологическое проектирование" - осмыслить, запечатлеть найденное и передать в музейные фонды.





Это печь, где твердели кирпичи, почти 200 лет целый кирпичный завод был скрыт под землёй. Археологи обнаружили его при раскопках в районе четвёртого моста. В начале 19 века это был загород: состоятельное сибирское семейство (фамилию ещё предстоит выяснить) наладило здесь частое, по-видимому, прибыльное производство кирпичей для строительства Красноярска. Если говорить языком современным, то это целый комплекс по производству кирпича, нашли даже склад бракованной продукции.Позже богатые семьи застроили это место дачами, печь уже на работала, сюда выбрасывали отходы. Древнюю свалку археологи разобрали и нашли интереснейший "мусор" - например, бутылку из-под самогона конца позапрошлого столетия.Более древние находки - прототипы ножей, наши предки сделали их 12 тысяч лет назад - черепки, осколки орудий нашли здесь, установлено даже место огня, вокруг которого когда-то грелись и готовили еду. Теперь задача специалистов красноярской геоархеологии и объединения "Археологическое проектирование" - осмыслить, запечатлеть найденное и передать в музейные фонды. Александра СЛАВЕЦКАЯ













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