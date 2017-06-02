СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





02.06.17 17:28 Фестиваль "Театральный синдром" в Красноярске завершается



Фото Видео репортаж Видео
Спектакль "Три сестры" - переосмысленная драма Чехова. По мнению критиков, постановка позволяет ещё лучше прояснить смыслы, заложенные классиком мировой литературы. Кстати, новое изложение на сцене принесло главному режиссёру театра Юрию Бутусову "Золотую маску". Петербургские актёры уже больше недели радуют красноярцев спектаклями по произведениям Шекспира, Гоголя и Брехта.

"На моей памяти мы показываем первый раз такое большое количество сложных спектаклей в такой сжатый срок. Это безумная концентрация. Постоянные репетиции помогают нам держать тонус. И показать красноярским зрителям показать спектакли в том качестве, как мы играем дома", - сказал артист Санкт-Петербургского театра Ленсовета Роман Кочержевский.

Организатором этого масштабного театрального проекта выступил фонд Михаила Прохорова. "Театр имеет возможность поддерживать традицию больших гастролей. Выехать на 12 дней - это гастроли достаточно большие, и это довольно редко сейчас происходит. Как правило это двух-трёхдневные гастроли", - подчеркнул директор Санкт-Петербургского театра Ленсовета Валерий Градковский.

Спектакль "Три сестры" начнётся в семь часов вечера. И это последняя возможность запастись эмоциями впрок. Ведь последний раз театр Ленсовета был в Красноярске 35 лет назад. Фестиваль "Театральный синдром" подошёл к концу. Уже сегодня ночью актёры театра Ленсовета улетят обратно в Санкт-Петербург.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.