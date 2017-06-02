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02.06.17 17:28 Фестиваль "Театральный синдром" в Красноярске завершается





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"На моей памяти мы показываем первый раз такое большое количество сложных спектаклей в такой сжатый срок. Это безумная концентрация. Постоянные репетиции помогают нам держать тонус. И показать красноярским зрителям показать спектакли в том качестве, как мы играем дома", - сказал артист Санкт-Петербургского театра Ленсовета Роман Кочержевский.



Организатором этого масштабного театрального проекта выступил фонд Михаила Прохорова. "Театр имеет возможность поддерживать традицию больших гастролей. Выехать на 12 дней - это гастроли достаточно большие, и это довольно редко сейчас происходит. Как правило это двух-трёхдневные гастроли", - подчеркнул директор Санкт-Петербургского театра Ленсовета Валерий Градковский.



Спектакль "Три сестры" начнётся в семь часов вечера. И это последняя возможность запастись эмоциями впрок. Ведь последний раз театр Ленсовета был в Красноярске 35 лет назад. Фестиваль "Театральный синдром" подошёл к концу. Уже сегодня ночью актёры театра Ленсовета улетят обратно в Санкт-Петербург.





Спектакль "Три сестры" - переосмысленная драма Чехова. По мнению критиков, постановка позволяет ещё лучше прояснить смыслы, заложенные классиком мировой литературы. Кстати, новое изложение на сцене принесло главному режиссёру театра Юрию Бутусову "Золотую маску". Петербургские актёры уже больше недели радуют красноярцев спектаклями по произведениям Шекспира, Гоголя и Брехта."На моей памяти мы показываем первый раз такое большое количество сложных спектаклей в такой сжатый срок. Это безумная концентрация. Постоянные репетиции помогают нам держать тонус. И показать красноярским зрителям показать спектакли в том качестве, как мы играем дома", - сказал артист Санкт-Петербургского театра Ленсовета Роман Кочержевский.Организатором этого масштабного театрального проекта выступил фонд Михаила Прохорова. "Театр имеет возможность поддерживать традицию больших гастролей. Выехать на 12 дней - это гастроли достаточно большие, и это довольно редко сейчас происходит. Как правило это двух-трёхдневные гастроли", - подчеркнул директор Санкт-Петербургского театра Ленсовета Валерий Градковский.Спектакль "Три сестры" начнётся в семь часов вечера. И это последняя возможность запастись эмоциями впрок. Ведь последний раз театр Ленсовета был в Красноярске 35 лет назад. Фестиваль "Театральный синдром" подошёл к концу. Уже сегодня ночью актёры театра Ленсовета улетят обратно в Санкт-Петербург. Владимир ЖАРИНОВ

















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