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02.06.17 17:20 В Тинском психоневрологическом интернате пациент убил санитара



Фото
В Нижнеингашском районе санитар стал жертвой пациента. Медработник был найден убитым в комнате персонала Тинского психоневрологического интерната. В соседнем помещении обнаружили ещё одного пострадавшего - другого пациента, раненного ножом. Его госпитализировали. По подозрению в убийстве и нападении был задержан 46-летний постоялец интерната. Возбуждено уголовное дело.

"Пациент имеет психическое заболевание. Сейчас следователям предстоит выяснить, является ли оно достаточно серьёзным, чтобы не осознавать характер своих действий. Если человек действительно серьёзно болен, то он будет с мерами медицинского характера отправлен на принудительное лечение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.

Если же подозреваемый способен осознавать свои действия, то он предстанет перед судом. Также остаётся вопрос, каким образом нож смог оказаться в руках у душевнобольного? Эту и другие подробности сейчас выясняют. Видео с камер наблюдения интерната изъято в интересах следствия.
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