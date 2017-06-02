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02.06.17 17:26 В Красноярске прошёл рейд против тонированных автомобилей





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"За данную статью предусмотрены санкции в виде штрафа по первому разу 500 рублей. Если повторно, там уже штрафы выписывает судья либо административный арест назначает до 15 суток", - пояснил заместитель командира полка ДПС Красноярска Сергей Молявко.



В госавтоинспекции заверили, что это не последний подобный рейд в Красноярске. Такую работу в разных районах города будут проводить каждую неделю.







В Красноярске провели масштабный рейд против тонированных автомобилей. Днём на улице Шахтёров одновременно работали 15 инспекторов полка ДПС - такое случилось в краевом центре впервые. Останавливали всех, у кого были затонированы передние боковые стёкла или лобовое, составили десятки протоколов. Многие нарушители на месте срывали плёнку со стёкол. Впрочем, это не освобождает их от ответственности."За данную статью предусмотрены санкции в виде штрафа по первому разу 500 рублей. Если повторно, там уже штрафы выписывает судья либо административный арест назначает до 15 суток", - пояснил заместитель командира полка ДПС Красноярска Сергей Молявко.В госавтоинспекции заверили, что это не последний подобный рейд в Красноярске. Такую работу в разных районах города будут проводить каждую неделю.











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