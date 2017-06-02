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НОВОСТИ | Общество





02.06.17 17:26 В Красноярске прошёл рейд против тонированных автомобилей



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В Красноярске провели масштабный рейд против тонированных автомобилей. Днём на улице Шахтёров одновременно работали 15 инспекторов полка ДПС - такое случилось в краевом центре впервые. Останавливали всех, у кого были затонированы передние боковые стёкла или лобовое, составили десятки протоколов. Многие нарушители на месте срывали плёнку со стёкол. Впрочем, это не освобождает их от ответственности.

"За данную статью предусмотрены санкции в виде штрафа по первому разу 500 рублей. Если повторно, там уже штрафы выписывает судья либо административный арест назначает до 15 суток", - пояснил заместитель командира полка ДПС Красноярска Сергей Молявко.

В госавтоинспекции заверили, что это не последний подобный рейд в Красноярске. Такую работу в разных районах города будут проводить каждую неделю.
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