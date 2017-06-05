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05.06.17 11:43 Ремонт дорог привёл к заторам в Красноярске





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Пробку на Копылова связывают с ремонтными работами на улице Профсоюзов. Здесь накануне рабочие сняли часть асфальта, ямы практически по всему полотну. Они превратились в своеобразные лежачие полицейские, и чтобы их преодолеть без ущерба для автомобиля, водителям приходится практически останавливаться. В результате лавировать мимо ям с торчащей арматурой водителям пришлось на протяжении всего дня, рабочие здесь так и не появились.



В городской администрации рассказали, ремонт можно было сделать за одну ночь. Но подрядчик решил разделить работы в два этапа. "Данный факт зафиксирован. Также с утра было подрядчику выписано предписание, чтобы впредь не повторялось таких ошибок на основных магистралях, на которых проходит достаточно большая интенсивность движения. Поэтому сегодня в ночь подрядная организация выйдет и закончит асфальтобетонным покрытием данные участки", - сообщил начальник отдела управления улично-дорожной сетью Красноярска Никита Дресвянкин.



К слову, это лишь первая волна дорожных работ в Красноярске и сейчас автомобилисты с ужасом ожидают, когда на ремонт закроется Коммунальный мост.





"Ужас" - это самые мягкие слова, которые утром звучали от водителей в адрес дорожных служб. Жители Октябрьского и Железнодорожного районов сегодня оказались буквально отрезанными от центра города и правобережья. Эпицентр пробок зафиксирован на улице Копылова, затор растянулся до улицы Высотная - скорость движения на этом участке не превышала 15 километров в час.Пробку на Копылова связывают с ремонтными работами на улице Профсоюзов. Здесь накануне рабочие сняли часть асфальта, ямы практически по всему полотну. Они превратились в своеобразные лежачие полицейские, и чтобы их преодолеть без ущерба для автомобиля, водителям приходится практически останавливаться. В результате лавировать мимо ям с торчащей арматурой водителям пришлось на протяжении всего дня, рабочие здесь так и не появились.В городской администрации рассказали, ремонт можно было сделать за одну ночь. Но подрядчик решил разделить работы в два этапа. "Данный факт зафиксирован. Также с утра было подрядчику выписано предписание, чтобы впредь не повторялось таких ошибок на основных магистралях, на которых проходит достаточно большая интенсивность движения. Поэтому сегодня в ночь подрядная организация выйдет и закончит асфальтобетонным покрытием данные участки", - сообщил начальник отдела управления улично-дорожной сетью Красноярска Никита Дресвянкин.К слову, это лишь первая волна дорожных работ в Красноярске и сейчас автомобилисты с ужасом ожидают, когда на ремонт закроется Коммунальный мост. Владислав ТАМОШАУСКАС



















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