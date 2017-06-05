930 человек в Красноярском крае обратились с жалобами на присасывание клеща на прошлой неделе. Среди пострадавших 134 ребёнка. Всего в этом году клещи укусили уже более 10 тысяч человек. Эти данные соответствуют ежегодным показателям. Однако в этом году членистоногих часто находят в черте Красноярска. В 2017-м за помощью обратились 2,5 тысячи горожан.
Территории, откуда поступают сигналы, обрабатываются, однако даже акарицидная обработка не гарантирует, что клещей на территории нет. Специалисты подчёркивают, происходит "занос" паукообразных через грызунов и собак. Самыми безопасными в Красноярске называют центральную часть города и острова Татышев и Отдыха. В течение многих последних лет там зафиксированы единичные случаи присысывания клещей.