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НОВОСТИ | Общество





05.06.17 17:28 Спецназовцы ГУФСИН провели показательные выступления в детском лагере



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Казалось бы, обычный оздоровительный лагерь для детей в Берёзовском районе, однако люди в форме и военная техника на входе. Что происходит внутри?

Нам удалось найти источник шума. Как ни странно, им оказался отряд специального назначения ГУФСИН. В оздоровительном лагере организовали показательные выступления спецназа - со стрельбой, взрывами, служебными собаками и демонстрацией боевых приёмов. И хотя выстрелы могли напугать жителей посёлка, дети были в восторге.

Дело в том, что это ведомственный лагерь. Здесь отдыхают дети сотрудников уголовно-исполнительной системы. В отличие от обычных лагерей тут гордятся хорошим обеспечением всем необходимым, железным порядком на территории, а главное - патриотическим воспитанием.

"Каждый отряд - это взвод. Они имеют названия: Т-34, лётчики, десантники. Очень интересно деткам. Солдатско-патриотическим моментам будет у нас всё посвящено", - рассказала заместитель начальника лагеря по воспитательной работе Ирина Останкова.

Организовали и выставку оружия. Возможно, в будущем эти дети пойдут по стопам родителей и выберут профессией военное дело. А местных жителей успокаивают: в ближайшее время громких хлопков в лагере не будет.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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