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05.06.17 17:25 В горсовете обсудят вопрос досрочного лишения полномочий 17-ти депутатов





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Константин Сенченко, депутат красноярского городского совета: "Уже целый год городской совет уклоняется от рассмотрения этого вопроса. Прокуратура уже обратилась в суд. 7 июня назначено первое судебное заседание. Я считаю, что нет смысла бегать от прокуратуры. Есть люди, которые боятся, что их лишат мандата при рассмотрении. И я выступил с инициативой - давайте начнём с меня".



6 июня на сессии включение этого вопроса в повестку будет вынесено на общее обсуждение. Как отреагируют депутаты? Повлияет ли такой пример на остальных народных избранников? Завтра мы вернёмся к этой теме.







Лишатся ли 17 депутатов красноярского горсовета своих полномочий досрочно? К этой теме народных избранников вернут в очередной раз уже завтра. Напомним, прокуратура предписала рассмотреть вопрос о лишении мандатов после того, как были выявлены нарушения при заполнении деклараций. Но лишиться своего кресла депутат может только по решению самого городского совета. Один из народных избранников, чтобы ускорить процесс, попросил решить его участь отдельно в индивидуальном порядке."Уже целый год городской совет уклоняется от рассмотрения этого вопроса. Прокуратура уже обратилась в суд. 7 июня назначено первое судебное заседание. Я считаю, что нет смысла бегать от прокуратуры. Есть люди, которые боятся, что их лишат мандата при рассмотрении. И я выступил с инициативой - давайте начнём с меня".6 июня на сессии включение этого вопроса в повестку будет вынесено на общее обсуждение. Как отреагируют депутаты? Повлияет ли такой пример на остальных народных избранников? Завтра мы вернёмся к этой теме.











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