НОВОСТИ | Общество













05.06.17 17:22 В Норильске хозяева отловленных собак не могут найти пункт их передержки





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"На вашу собаку поступила жалоба от соседей, поэтому мы её взяли" - он сказал. Я говорю: "Скажите, где вы, я приеду и собаку верну. Если я в чём-то виновата, я заплачу штраф". На что он сказал: "Нет, вы заявку не давали", и повесил трубку", - рассказала жительница Норильска Людмила Иващенко.



Организовал бизнес по отлову собак Виктор Версяцкас. Год назад в Красноярске общественники обвиняли предпринимателя в издевательствах над собаками. Красноярские чиновники разорвали с ним договор за нарушения. А вот в Норильске он открыл пункт передержки безнадзорных животных.



"Он находится в районе городской свалки. Улица Нансена, не помню, какой номер, в районе городской свалки, не доезжая 50 метров. Собаки содержатся в очень хороших условиях, в клетках, кормятся два раза в день, в морозы и три раза", - пояснил индивидуальный предприниматель Виктор Версяцкас.



Вызволять Босса из-за решётки Людмила поехала в гаражный массив на окраине Норильска. Однако вместо временного приюта для собак там оказался лишь закрытый ангар, и о четвероногих никто из местных не слышал. Попасть внутрь собачьего изолятора так и не удалось. Норильские чиновники помочь тоже не смогли. К слову, по контракту Версяцкас получает почти шесть миллионов рублей. По одному из условий, он должен возвращать животных хозяевам. Но пока вернуть Босса домой никто не может.





Людмила Иващенко не может найти своего питомца. От пса по кличке Босс дома остался только поводок. Женщина гуляла с собакой во дворе, отвлеклась на мгновение и любимец бесследно исчез. Норильчанка обратилась в пункт временной передержки безнадзорных животных."На вашу собаку поступила жалоба от соседей, поэтому мы её взяли" - он сказал. Я говорю: "Скажите, где вы, я приеду и собаку верну. Если я в чём-то виновата, я заплачу штраф". На что он сказал: "Нет, вы заявку не давали", и повесил трубку", - рассказала жительница Норильска Людмила Иващенко.Организовал бизнес по отлову собак Виктор Версяцкас. Год назад в Красноярске общественники обвиняли предпринимателя в издевательствах над собаками. Красноярские чиновники разорвали с ним договор за нарушения. А вот в Норильске он открыл пункт передержки безнадзорных животных."Он находится в районе городской свалки. Улица Нансена, не помню, какой номер, в районе городской свалки, не доезжая 50 метров. Собаки содержатся в очень хороших условиях, в клетках, кормятся два раза в день, в морозы и три раза", - пояснил индивидуальный предприниматель Виктор Версяцкас.Вызволять Босса из-за решётки Людмила поехала в гаражный массив на окраине Норильска. Однако вместо временного приюта для собак там оказался лишь закрытый ангар, и о четвероногих никто из местных не слышал. Попасть внутрь собачьего изолятора так и не удалось. Норильские чиновники помочь тоже не смогли. К слову, по контракту Версяцкас получает почти шесть миллионов рублей. По одному из условий, он должен возвращать животных хозяевам. Но пока вернуть Босса домой никто не может. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

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