Людмила Иващенко не может найти своего питомца. От пса по кличке Босс дома остался только поводок. Женщина гуляла с собакой во дворе, отвлеклась на мгновение и любимец бесследно исчез. Норильчанка обратилась в пункт временной передержки безнадзорных животных.
"На вашу собаку поступила жалоба от соседей, поэтому мы её взяли" - он сказал. Я говорю: "Скажите, где вы, я приеду и собаку верну. Если я в чём-то виновата, я заплачу штраф". На что он сказал: "Нет, вы заявку не давали", и повесил трубку", - рассказала жительница Норильска Людмила Иващенко.
Организовал бизнес по отлову собак Виктор Версяцкас. Год назад в Красноярске общественники обвиняли предпринимателя в издевательствах над собаками. Красноярские чиновники разорвали с ним договор за нарушения. А вот в Норильске он открыл пункт передержки безнадзорных животных.
"Он находится в районе городской свалки. Улица Нансена, не помню, какой номер, в районе городской свалки, не доезжая 50 метров. Собаки содержатся в очень хороших условиях, в клетках, кормятся два раза в день, в морозы и три раза", - пояснил индивидуальный предприниматель Виктор Версяцкас.
Вызволять Босса из-за решётки Людмила поехала в гаражный массив на окраине Норильска. Однако вместо временного приюта для собак там оказался лишь закрытый ангар, и о четвероногих никто из местных не слышал. Попасть внутрь собачьего изолятора так и не удалось. Норильские чиновники помочь тоже не смогли. К слову, по контракту Версяцкас получает почти шесть миллионов рублей. По одному из условий, он должен возвращать животных хозяевам. Но пока вернуть Босса домой никто не может.