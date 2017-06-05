НОВОСТИ | Происшествия













05.06.17 17:21 Спасатели сняли с дрейфующей льдины двух подростков





Фото Видео





Вымокшими и замёрзшими 14-летних мальчиков вытащили ниже по течению реки спасатели и передали полиции. Со слов юных экстремалов, они решили сфотографироваться, потому что видели, как это делают взрослые. В управлении МЧС напоминают, что во время ледохода запрещено близко подходить к воде.







На севере края спасатели вытащили с дрейфующей льдины двух подростков. На Енисее в районе Дудинки начался ледоход и природное явление вызвало большой интерес у местных жителей. Двое подростков вышли к воде, чтобы сфотографироваться, и в этот момент льдина под ногами откололась от побережья.Вымокшими и замёрзшими 14-летних мальчиков вытащили ниже по течению реки спасатели и передали полиции. Со слов юных экстремалов, они решили сфотографироваться, потому что видели, как это делают взрослые. В управлении МЧС напоминают, что во время ледохода запрещено близко подходить к воде.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













