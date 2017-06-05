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05.06.17 17:20 На трассе в Емельяновском районе погибли пять человек





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"Как поясняет очевидец, возгорание произошло не сразу. На одной из машин газобаллонное оборудование, что и стало причиной возгорания", - пояснил начальник отдела дорожно-постовой службы Андрей Сиротинин.



По этическим соображениям мы не показываем работу спецслужб, так как извлекаются тела погибших. Следственно-оперативная группа будет работать на месте до позднего вечера, затем останки людей и сгоревшие автомобили увезут, сейчас на месте ДТП дежурит эвакуатор.





Сейчас трасса Зеледеево-Верхняя Бирюса-Ибрюль частично перекрыта. На одной из полос работает следственно-оперативная группа, судмедэкспертиза и спасатели. В 11:30 здесь произошло резонансное ДТП. Лоб в лоб столкнулись две легковушки и загорелись. Водитель "Ford Explorer" ехал из Абакана и вёз двух человек в аэропорт на самолёт. Навстречу ехал "Nissan Extrail". В результате столкновения произошло возгорание, Две машины полностью сгорели."Как поясняет очевидец, возгорание произошло не сразу. На одной из машин газобаллонное оборудование, что и стало причиной возгорания", - пояснил начальник отдела дорожно-постовой службы Андрей Сиротинин.По этическим соображениям мы не показываем работу спецслужб, так как извлекаются тела погибших. Следственно-оперативная группа будет работать на месте до позднего вечера, затем останки людей и сгоревшие автомобили увезут, сейчас на месте ДТП дежурит эвакуатор. Роман РЫКОВ

















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