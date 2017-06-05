Реконструкция Центрального стадиона в Красноярске затягивается из-за торгов. Объект готовят к зимней Универсиаде 19 года, но процедура подведения итогов торгов перенесена на две недели, а заявки возвращены участникам. Дело в том, что антимонопольная служба в документации усмотрела необъективность при выборе подрядчика: был установлен критерий квалификации участников, который не позволял выявить лучшее условие исполнения контракта. На контракт претендовали две фирмы: московская и красноярская - "Сибиряк". Теперь торги должны состояться 21 июня. Сумма контракта - 1,6 миллиардов рублей.