ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ




Дело Надежды Николаевой

05.06.17 19:48 Заседание по делу экс-главбуха красноярской полиции вновь отложено



Фото Видео репортаж Видео
Надежда Николаева обвиняется в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на заработную плату полицейским. У Николаевой были арестованы пять квартир, одна из которых в Москве, парковочное место и восемь шуб. Что на этот счёт думает сама обвиняемая, остаётся загадкой.

Сейчас уже мало кто вспомнит, но когда в 12 году было возбуждено уголовное дело, Николаеву уволили из органов с должности главного бухгалтера. Но она заявила, что уволили её с нарушениями процедуры. Через суд в должности была восстановлена. Суд удовлетворил её требование о компенсации за "вынужденный прогул" и за моральный ущерб - 73 и 50 тысяч соответственно. На время следствия была отстранена от работы, а потом и пенсия пришла.

"Николаева не работает в органах внутренних дел. Она уволена по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", - пояснил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Уголовное дело в отношении подполковника Надежды Николаевой было возбуждено пять лет назад. На следствие ушло два года, суд рассматривает дело уже почти три года. Для сравнения: в своё время чуть больше двух лет прошло с момента предъявления обвинения в мошенничестве экс-министру краевого правительства Денису Пашкову до приговора - пять лет лишения свободы условно и штраф. По делу экс-депутата краевого парламента Владимира Седова работа была ещё короче. В феврале 16-го его арестовали по подозрению в получении взятки, в октябре суд назначил ему 3,5 года колонии.

В уголовном деле Николаевой 115 томов. Суд по этому делу собирался 150 раз. Сегодня очередное заседание перенесено. Подсудимая болеет. Больничный предоставлен.


Елена АЛИШЕВЕЦ








ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Бухгалтер полиции, уволенная по подозрению в мошенничестве, пытается восстановиться через суд

Бухгалтер полиции Красноярска, обвиняемая в мошенничестве, отстранена от работы

Бывшему главбуху красноярской полиции предъявлено обвинение

Завершено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера красноярской полиции

Экс-главбух красноярской полиции просит продлить срок ознакомления с материалами дела

Экс-главбух красноярской полиции отказалась от амнистии

Дело главного бухгалтера красноярской полиции передано в суд

Состоялось первое заседание суда по делу экс-главбуха красноярской полиции Надежды Николаевой

Дело экс-главбуха красноярской полиции могут вернуть на доследование

Суд отклонил просьбу отправить на доследование дело главбуха красноярской полиции

Главбух красноярской полиции продолжает затягивать судебный процесс

Главбух красноярской полиции предъявила суду очередное ходатайство

Суд над главбухом красноярской полиции превращается в бюрократический поединок

Заседание по делу экс-главбуха красноярской полиции вновь перенесли

По делу экс-главбуха красноярской полиции начался допрос свидетелей

Состоялось очередное заседание суда по делу экс-главбуха красноярской полиции

В суде начался допрос подозреваемой в хищении 130 миллионов из МВД

Экс-бухгалтер красноярской полиции дала показания в суде

Надежда Николаева ищет нового адвоката

Надежде Николаевой предоставили бесплатного адвоката

Рассмотрение дела экс-главбуха красноярской полиции снова перенесено
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.