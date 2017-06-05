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НОВОСТИ | Общество





05.06.17 20:55 Почётный гражданин Красноярска Хазрет Совмен отпраздновал 80-летие



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Хазрета Меджидовича называют добрым другом города. Сегодня - почётный гражданин Красноярска и края, а в 80-90х годах он создавал золотодобывающую артель "Полюс", фактически заложил основу экономики региона. Известен юбиляр благотворительными проектами, при его поддержке в Красноярске проходят многие культурные события и не только.

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края: "Он строил детские сады, школы, больницы, финансировал очень много важнейших социальных проектов. Всю жизнь несёт людям доброе и светлое".

Александр Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского края: "Я хочу низко поклониться вам и поблагодарить за ту огромную помощь, которую вы оказывали тысячам и тысячам людей".

За вклад в развитие края юбиляра наградили почётным знаком. "Меня очень радует такое отношение - глубоко человеческое, внимательное. Я очень рад вас видеть сегодня", - сказал почётный гражданин Красноярска Хазрет Совмен.

По традиции, состоялся праздничный концерт. Изюминкой вечера стало поздравление от воспитанников детского дома-лицея. Уже много лет меценат помогает ребятам обрести свой дом. А они в свою очередь называют Хазрета Меджидовича отцом.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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