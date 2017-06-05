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05.06.17 20:53 Красноярский Хатико: собака не может смириться со смертью хозяйки





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Валентина Викторовна живёт напротив. Хорошо знала хозяйку пса, да и самого Шурика, который появился в этом доме 15 лет назад. Уверяет, он очень добрый и безобидный. Каждый день она выгуливает и кормит пса. На двери даже повесила письмо с просьбой не выгонять Шурика на улицу.



"Хозяйка умерла в начале мая, с этого времени Шурик один. Он очень тяжело перенёс, первые дни вообще не ложился, поэтому сейчас после стресса у него болят ноги. Он стоял и ждал, когда откроется дверь, чтобы войти в квартиру", - рассказала жительница дома №175 по пр. им. газ. "Красноярский рабочий" Валентина Никифорова.



Помочь старается каждый. Кто-то кормит, кто-то приходит просто погладить и пожалеть, кто-то вечером даёт успокоительный травяной отвар, чтобы Шурик смог заснуть. Валентина Викторовна очень переживает за судьбу пса, к себе забрать не может, а ведь вскоре терпение некоторых соседей из-за ежедневного плача может кончиться. В приют Шурику нельзя - ему нужна любовь и постоянная забота. Если вы хотите помочь псу, звоните в редакцию "Вестей" по телефону 244-43-44.





Шурик уже две недели страдает после смерти любимой хозяйки. Преданный пёс не отходит от запертой двери уже бывшего дома и всегда встаёт, когда кто-то поднимается по лестнице. В еде и воде Шурик не нуждается: неравнодушные соседи обеспечили его всем необходимым. Главное большое психологическое испытание для окружающих - это тоскливые глаза и плач по ночам.Валентина Викторовна живёт напротив. Хорошо знала хозяйку пса, да и самого Шурика, который появился в этом доме 15 лет назад. Уверяет, он очень добрый и безобидный. Каждый день она выгуливает и кормит пса. На двери даже повесила письмо с просьбой не выгонять Шурика на улицу."Хозяйка умерла в начале мая, с этого времени Шурик один. Он очень тяжело перенёс, первые дни вообще не ложился, поэтому сейчас после стресса у него болят ноги. Он стоял и ждал, когда откроется дверь, чтобы войти в квартиру", - рассказала жительница дома №175 по пр. им. газ. "Красноярский рабочий" Валентина Никифорова.Помочь старается каждый. Кто-то кормит, кто-то приходит просто погладить и пожалеть, кто-то вечером даёт успокоительный травяной отвар, чтобы Шурик смог заснуть. Валентина Викторовна очень переживает за судьбу пса, к себе забрать не может, а ведь вскоре терпение некоторых соседей из-за ежедневного плача может кончиться. В приют Шурику нельзя - ему нужна любовь и постоянная забота. Если вы хотите помочь псу, звоните в редакцию "Вестей" по телефону 244-43-44. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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