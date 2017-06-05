ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





05.06.17 20:53 Красноярский Хатико: собака не может смириться со смертью хозяйки



Фото Видео репортаж Видео
Шурик уже две недели страдает после смерти любимой хозяйки. Преданный пёс не отходит от запертой двери уже бывшего дома и всегда встаёт, когда кто-то поднимается по лестнице. В еде и воде Шурик не нуждается: неравнодушные соседи обеспечили его всем необходимым. Главное большое психологическое испытание для окружающих - это тоскливые глаза и плач по ночам.

Валентина Викторовна живёт напротив. Хорошо знала хозяйку пса, да и самого Шурика, который появился в этом доме 15 лет назад. Уверяет, он очень добрый и безобидный. Каждый день она выгуливает и кормит пса. На двери даже повесила письмо с просьбой не выгонять Шурика на улицу.

"Хозяйка умерла в начале мая, с этого времени Шурик один. Он очень тяжело перенёс, первые дни вообще не ложился, поэтому сейчас после стресса у него болят ноги. Он стоял и ждал, когда откроется дверь, чтобы войти в квартиру", - рассказала жительница дома №175 по пр. им. газ. "Красноярский рабочий" Валентина Никифорова.

Помочь старается каждый. Кто-то кормит, кто-то приходит просто погладить и пожалеть, кто-то вечером даёт успокоительный травяной отвар, чтобы Шурик смог заснуть. Валентина Викторовна очень переживает за судьбу пса, к себе забрать не может, а ведь вскоре терпение некоторых соседей из-за ежедневного плача может кончиться. В приют Шурику нельзя - ему нужна любовь и постоянная забота. Если вы хотите помочь псу, звоните в редакцию "Вестей" по телефону 244-43-44.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.