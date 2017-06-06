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06.06.17 09:01 Реконструкцией краевой больницы займётся компания "Сибиряк"





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Добавим, что "Сибиряк" сосредоточил в своих рук ключевые объекты строительства и реконструкции в Красноярске, среди которых развязка на Волочаевской у 4-го моста, ремонт Коммунального моста и многое другое. "Сибиряк" планирует бороться и за контракт на реконструкцию Центрального стадиона, работы на котором оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей.







Реконструкцией красноярской краевой больницы займётся красноярская компания "Сибиряк". Она выиграла тендер на 3,7 миллиардов рублей. От начальной суммы компания сбросила почти 200 миллионов.Добавим, что "Сибиряк" сосредоточил в своих рук ключевые объекты строительства и реконструкции в Красноярске, среди которых развязка на Волочаевской у 4-го моста, ремонт Коммунального моста и многое другое. "Сибиряк" планирует бороться и за контракт на реконструкцию Центрального стадиона, работы на котором оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей.







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