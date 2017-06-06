|
|
|
| НОВОСТИ | Экономика
|06.06.17 09:01 Реконструкцией краевой больницы займётся компания "Сибиряк"
Реконструкцией красноярской краевой больницы займётся красноярская компания "Сибиряк". Она выиграла тендер на 3,7 миллиардов рублей. От начальной суммы компания сбросила почти 200 миллионов.
Добавим, что "Сибиряк" сосредоточил в своих рук ключевые объекты строительства и реконструкции в Красноярске, среди которых развязка на Волочаевской у 4-го моста, ремонт Коммунального моста и многое другое. "Сибиряк" планирует бороться и за контракт на реконструкцию Центрального стадиона, работы на котором оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей.
|
|