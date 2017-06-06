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НОВОСТИ | Общество





06.06.17 11:49 Программа цифровизации в Красноярском крае выполнена на 90%



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Цифровое телевидение в Зеленогорске вещает уже полгода: 20 каналов бесплатно и в хорошем качестве. Сигнал со спутника принимает телебашня - 32 метра в высоту, мощное оборудование охватывает город и его окрестности. Вещает автоматически, выдержала зимние морозы, недавно справилась с непогодой - из-за сильного ветра на два дня отключилась электростанция, но телесигнал у жителей не пропал - башня переключилась на дизель-генератор.

"Всё нормально обошлось, без остановок, а в случае неисправностей, которые требуют восстановления, выезжает бригада из Красноярска, в течение двух с половиной часов они на месте и восстанавливают", - пояснил заместитель главного инженера филиала РТРС "Красноярский КРТПЦ" Сергей Шов.

По программе цифровизации в Красноярском крае должны построить и подключить 154 телебашни, 140 из них уже вещают: если раньше в деревнях и посёлках телевизоры показывали плохо, ловили по 2-3 канала, сейчас жители гарантированно смотрят 10, а в крупных городах и 20 программ.

"Когда услуга предоставляется в высоком качестве, это всегда большой плюс. Зеленогорцы внимательно следят за новостями, поэтому для подавляющего большинства горожан это уверенный шаг к качественным услугам в будущем", - отметил глава Зеленогорска Павел Корчашкин.

Программа цифровизации в Красноярском крае выполнена на 90%, подобные телебашни сейчас строятся в Абалакове, Новоназимове и Енисейске. Работы уже ведутся, закончатся до конца июня. Так что скоро весь край будет смотреть цифровое, а значит, самое современное телевидение с отличным изображением.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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