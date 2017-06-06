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Дело Надежды Маршалкиной

06.06.17 11:47 Надежда Маршалкина предстанет перед судом



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Перед судом предстанет Надежда Маршалкина. Следственный комитет собрал материалы уголовного дела против бывшего замминистра экономического развития края. По версии обвинителей, экс-чиновница хотела нажиться на развитии Нижнего Приангарья. Её обвиняют в крупной взятке от бизнесменов: две машины на пять миллионов рублей и ещё 14 переводом на счета своей фирмы. Также Маршалкину подозревают в подделке документов.









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