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06.06.17 17:22 Красноярский ПИК "Офсет" продали за бесценок





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Напомним, финансовые проблемы у издательского комплекса якобы с середины нулевых. При этом в полиции намекали, что влиятельные лица намеренно выводят из предприятия активы. Следователи ищут доказательства, идут обыски в офисе "Офсета" и агентстве печати и массовых коммуникаций края. Не исключено, что в деле замешаны самые высокопоставленные лица.



"Бюджету Красноярского края причинён имущественный вред, существенно нарушены охраняемые законом интересы Красноярского края. По факту превышения должностных полномочий должностными лицами, принимавшими участие в реализации имущества АО "ПИК "Офсет", возбуждено уголовное дело", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



И ещё одно важное сообщение от следователей - в Канске сотрудника службы судебных приставов подозревают в фальсификации документов. Суд обязал лесопильное предприятие очистить территорию от отходов производства, пристав должна была проверить, что всё сделано качественно и в срок, но из-за личной заинтересованности внесла в документ ложные данные. Эти сведения сейчас проверяются; важно: в том числе с этой лесопилки в Канске начался пожар, который уничтожил десятки домов и стал причиной смерти двух человек.











Крупнейший издательско-полиграфический комплекс края "Офсет" продали по дешёвке. Об этом сообщили в Следственном комитете. Есть версия, что регион потерял 141 миллион бюджетных рублей, потому что акции "Офсета" были обесценены незаконно.Напомним, финансовые проблемы у издательского комплекса якобы с середины нулевых. При этом в полиции намекали, что влиятельные лица намеренно выводят из предприятия активы. Следователи ищут доказательства, идут обыски в офисе "Офсета" и агентстве печати и массовых коммуникаций края. Не исключено, что в деле замешаны самые высокопоставленные лица."Бюджету Красноярского края причинён имущественный вред, существенно нарушены охраняемые законом интересы Красноярского края. По факту превышения должностных полномочий должностными лицами, принимавшими участие в реализации имущества АО "ПИК "Офсет", возбуждено уголовное дело", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.И ещё одно важное сообщение от следователей - в Канске сотрудника службы судебных приставов подозревают в фальсификации документов. Суд обязал лесопильное предприятие очистить территорию от отходов производства, пристав должна была проверить, что всё сделано качественно и в срок, но из-за личной заинтересованности внесла в документ ложные данные. Эти сведения сейчас проверяются; важно: в том числе с этой лесопилки в Канске начался пожар, который уничтожил десятки домов и стал причиной смерти двух человек.







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