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06.06.17 17:25 Литературному музею имени В.П.Астафьева - 20 лет





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"Для детей ответственности больше, их не обманешь никогда. У меня внуки, правнуки, смотришь им в глаза и думаешь: как бы тебе не соврать. Поэтому это всё тонко нужно делать", - делится писатель Алексей Бондаренко (г.Енисейск).



Цены на книги сегодня снизили. Но это не главное. Сюда пришли за душевным общением. 20-летие музея Астафьева совпадает с днём рождения Пушкина. Поэтому специально к двойному празднику из столицы приехала поэт Алёна Бабанская, у которой свой подход к читателю.



"Я пишу взрослые и детские стихотворения, не замечая при этом никакой разницы. Книжка называется "Стихи для детей неопределённого возраста". Я считаю, что к детям нужно относиться как к взрослым, а во взрослом обязательно есть ребёнок", - уверена поэтесса.



Гости ярмарки уверяют, признают только бумажные книги.



- Что для вас лучше - печатное издание или электронное?

- Конечно, бумажная. Без вариантов. За компьютером читать неудобно.

- Для меня книгу приятно взять, подержать, почитать. У меня библиотека, когда работаю - всё под рукой. Компьютер я не уважаю.



В эру цифровых технологий для читателей не только старшего поколения, но и молодой аудитории важным остаются именно печатные издания.





Писатели Красноярского края читают отрывки из своих произведений. В отличие от крупных книжных ярмарок здесь представлены произведения красноярских авторов. Писатель Алексей Бондаренко из Енисейска пишет для детей и взрослых. Признаётся, сложнее создавать детскую литературу."Для детей ответственности больше, их не обманешь никогда. У меня внуки, правнуки, смотришь им в глаза и думаешь: как бы тебе не соврать. Поэтому это всё тонко нужно делать", - делится писатель Алексей Бондаренко (г.Енисейск).Цены на книги сегодня снизили. Но это не главное. Сюда пришли за душевным общением. 20-летие музея Астафьева совпадает с днём рождения Пушкина. Поэтому специально к двойному празднику из столицы приехала поэт Алёна Бабанская, у которой свой подход к читателю."Я пишу взрослые и детские стихотворения, не замечая при этом никакой разницы. Книжка называется "Стихи для детей неопределённого возраста". Я считаю, что к детям нужно относиться как к взрослым, а во взрослом обязательно есть ребёнок", - уверена поэтесса.Гости ярмарки уверяют, признают только бумажные книги.В эру цифровых технологий для читателей не только старшего поколения, но и молодой аудитории важным остаются именно печатные издания. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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