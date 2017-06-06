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НОВОСТИ | Общество





06.06.17 17:25 Литературному музею имени В.П.Астафьева - 20 лет



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Писатели Красноярского края читают отрывки из своих произведений. В отличие от крупных книжных ярмарок здесь представлены произведения красноярских авторов. Писатель Алексей Бондаренко из Енисейска пишет для детей и взрослых. Признаётся, сложнее создавать детскую литературу.

"Для детей ответственности больше, их не обманешь никогда. У меня внуки, правнуки, смотришь им в глаза и думаешь: как бы тебе не соврать. Поэтому это всё тонко нужно делать", - делится писатель Алексей Бондаренко (г.Енисейск).

Цены на книги сегодня снизили. Но это не главное. Сюда пришли за душевным общением. 20-летие музея Астафьева совпадает с днём рождения Пушкина. Поэтому специально к двойному празднику из столицы приехала поэт Алёна Бабанская, у которой свой подход к читателю.

"Я пишу взрослые и детские стихотворения, не замечая при этом никакой разницы. Книжка называется "Стихи для детей неопределённого возраста". Я считаю, что к детям нужно относиться как к взрослым, а во взрослом обязательно есть ребёнок", - уверена поэтесса.

Гости ярмарки уверяют, признают только бумажные книги.

- Что для вас лучше - печатное издание или электронное?
- Конечно, бумажная. Без вариантов. За компьютером читать неудобно.
- Для меня книгу приятно взять, подержать, почитать. У меня библиотека, когда работаю - всё под рукой. Компьютер я не уважаю.

В эру цифровых технологий для читателей не только старшего поколения, но и молодой аудитории важным остаются именно печатные издания.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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