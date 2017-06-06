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06.06.17 17:20 В Красноярск приехал министр обороны Сергей Шойгу





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Утром он уже побывал в Енисейске, где проверил работу радиолокационной станции нового поколения "Воронеж-ДМ". После чего прилетел в Красноярск на завод "Красмаш", который сейчас выполняет оборонный заказ по производству межконтинентальных баллистических ракет.



Подробнее о визите министра обороны Сергея Шойгу в Красноярских край - в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





В эти минуты в Железногорске на заводе информационных спутниковых систем имени Решетнёва в рамках рабочей поездки находится министр обороны России Сергей Шойгу. Он оценивает выполнение планов поставок космических комплексов для нужд обороны страны.Утром он уже побывал в Енисейске, где проверил работу радиолокационной станции нового поколения "Воронеж-ДМ". После чего прилетел в Красноярск на завод "Красмаш", который сейчас выполняет оборонный заказ по производству межконтинентальных баллистических ракет.Подробнее о визите министра обороны Сергея Шойгу в Красноярских край - в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".















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