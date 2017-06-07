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07.06.17 09:00 Депутаты горсовета высказались против присвоения Владимиру Егорову звания "Почётный гражданин Красноярска"





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Шум, о котором говорит соискатель звания, связан со сносом дома в Николаевке. Люди вышли в магазин, а вернулись к руинам. Фирма "Сибиряк" под руководством Егорова строит дорогу, которая соединит Копылова и четвёртый мост. При этом далеко не все красноярцы знают, кто такой Владимир Егоров.



К слову, самый богатый депутат - судя по декларации, за 2015 год он заработал 564 миллиона рублей, второй раз пытается стать почётным гражданином. Первая попытка провалилась два года назад. На нынешней сессии мнения депутатов разделились. Валерий Ревкуц, например, вспомнил, как под техникой "Сибиряка" пострадала женщина.



Валерий Ревкуц, депутат Городского совета Красноярска: "Стала инвалидом, по этой причине распалась семья, мужчина не захотел жить с таким человеком. Осталась дочь на иждивении. Сумма месячной компенсации 6124 рубля оказалась не по силам для одной из крупнейших организаций и богатейших людей в Красноярске.



Виталий Дроздов, депутат Городского совета Красноярска: "Я воздерживаюсь при голосовании. Самим депутатам награждать себя, присваивать такие высокие звания некорректно, этого делать не следует".



Татьяна Казанова, председатель Городского совета Красноярска: "Моё мнение - нужно по делам, а его дела говорят о том, что и объекты универсиады строятся, очень много школ, детских садов".



Чтобы стать почетным гражданином Красноярска, Владимиру Егорову не хватило двух голосов. 17 депутатов за, 2 против, 5 воздержались, и 3, включая самого Егорова, не голосовали.





Впервые звание почётного гражданина Красноярска было присвоено в 1967 году. Почётными гражданами города являются такие легендарные личности, как Виктор Астафьев, Иван Ярыгин, Дмитрий Хворостовский, Арэг Демирханов, Сергей Ломанов-старший. Это звание непросто заслужить. Оно даётся за исключительные заслуги.Шум, о котором говорит соискатель звания, связан со сносом дома в Николаевке. Люди вышли в магазин, а вернулись к руинам. Фирма "Сибиряк" под руководством Егорова строит дорогу, которая соединит Копылова и четвёртый мост. При этом далеко не все красноярцы знают, кто такой Владимир Егоров.К слову, самый богатый депутат - судя по декларации, за 2015 год он заработал 564 миллиона рублей, второй раз пытается стать почётным гражданином. Первая попытка провалилась два года назад. На нынешней сессии мнения депутатов разделились. Валерий Ревкуц, например, вспомнил, как под техникой "Сибиряка" пострадала женщина."Стала инвалидом, по этой причине распалась семья, мужчина не захотел жить с таким человеком. Осталась дочь на иждивении. Сумма месячной компенсации 6124 рубля оказалась не по силам для одной из крупнейших организаций и богатейших людей в Красноярске."Я воздерживаюсь при голосовании. Самим депутатам награждать себя, присваивать такие высокие звания некорректно, этого делать не следует"."Моё мнение - нужно по делам, а его дела говорят о том, что и объекты универсиады строятся, очень много школ, детских садов".Чтобы стать почетным гражданином Красноярска, Владимиру Егорову не хватило двух голосов. 17 депутатов за, 2 против, 5 воздержались, и 3, включая самого Егорова, не голосовали. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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