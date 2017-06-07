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07.06.17 11:45 В Назарове больному диабетом школьнику не разрешили взять на ЕГЭ инсулин



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На ЕГЭ у ребёнка-инвалида забрали инсулин. В назаровской школе выпускнику не разрешили пронести на экзамен жизненно необходимый ему препарат, а также глюкометр и конфеты. Об этом "Вестям" сообщила мама мальчика. С её слов, несколько часов ребёнок рисковал жизнью, ведь при изменении уровня сахара в крови он теряет сознание и впадает в кому.

"Ребёнку-инвалиду не создали специальных условий для сдачи ЕГЭ. Хотя я с самого начала предоставляла справку, что сахарный диабет, что все продукты нужно взять с собой", - рассказала мама выпускника с сахарным диабетом Лариса Викторовна (г.Назарово).

В министерстве образования сообщили, что о медикаментах на экзамене необходимо было уведомлять школу письменным заявлением. Также рассказали, что члены государственной экзаменационной комиссии обсудят пути решения ситуации, чтобы уже на следующих экзаменах ребёнок-инвалид не оставался без инсулина и вновь нескольких часов не рисковал своим здоровьем.
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