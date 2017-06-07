НОВОСТИ | Общество













07.06.17 11:50 В честь Дня России и Дня города в Красноярске пройдёт более 70 мероприятий





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Наталья Малащук, руководитель управления культуры Красноярска: "В 20:30 мы всех приглашаем на концерт хедлайнера Дня города и Дня России - хор Михаила Турецкого. Этот концерт пройдёт на площади перед краевой филармонией. По окончании мы все сможем стать свидетелями яркого салюта, который даст старт празднованию Дня России - 12 июня".



В День России на проспекте Мира заработает продовольственная ярмарка. Главной спортивной площадкой будет остров Татышев - здесь все желающие смогут сдать нормативы ГТО и посмотреть на состязания по силовому экстриму "Силачи Енисея". Вечером в 18:30 посетителей острова ждёт концерт Красноярского симфонического оркестра. А на площади Мира выступит рэп-исполнитель Эл-Уан. Завершит праздничную программу автопробег "За Россию!".







В честь Дня России и Дня города в Красноярске пройдёт более 70 мероприятий - главные события состоятся с 10 по 12 июня. Организаторы рассказали о праздновании 389-летия краевого центра. Воскресенье, 11 июня станет основным для празднования Дня города - в 9 часов утра стартует легкоатлетический забег, в полдень по проспекту Мира пройдёт детский карнавал."В 20:30 мы всех приглашаем на концерт хедлайнера Дня города и Дня России - хор Михаила Турецкого. Этот концерт пройдёт на площади перед краевой филармонией. По окончании мы все сможем стать свидетелями яркого салюта, который даст старт празднованию Дня России - 12 июня".В День России на проспекте Мира заработает продовольственная ярмарка. Главной спортивной площадкой будет остров Татышев - здесь все желающие смогут сдать нормативы ГТО и посмотреть на состязания по силовому экстриму "Силачи Енисея". Вечером в 18:30 посетителей острова ждёт концерт Красноярского симфонического оркестра. А на площади Мира выступит рэп-исполнитель Эл-Уан. Завершит праздничную программу автопробег "За Россию!".











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