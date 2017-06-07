Сегодня в посёлке Стрелка, где 24 мая огненный шторм уничтожил более 30 домов, погорельцы встретились с представителями администрации Лесосибирска. Две недели пострадавшие не могут решить бюрократическую проблему. Дело в том, что людям выдали справки о том, что их дома просто сгорели, без уточнения истинных причин. Напомним, следствием установлено: три улицы выгорели из-за лесного пожара, который вовремя не потушили пожарные. А факт утери имущества вследствие ЧС или стихийного бедствия - определяющий для страховых компаний или банков, где люди оформляли ипотеки на дома, которых больше нет. Получается, погорельцы получили формальные справки о бытовом пожаре.
"Дома брали в ипотеку, они застрахованы, потому что иначе ипотеку не дадут. И сейчас они бегают, мучаются с ипотекой и не могут решить проблему. Произойдёт отсрочка по выплатам на 2-3 месяца. Они заплатят за жильё, которого нет. - А что говорят в банках, там понимают ситуацию? - Начинают понимать потихонечку. Но им всё равно нужна нормальная справка, а не этот фиговый листочек", - рассказал пострадавший Евгений Семёнов.
Сейчас пострадавшие от пожара, а в Стрелке это около 200 человек, написали заявления в администрацию Лесосибирска о материальном ущербе и потребовали изменить статус пожара, там обещают разобраться в проблеме и выдать новые справки к концу недели. "Вести" продолжают следить за развитием ситуации.