НОВОСТИ | Общество













07.06.17 17:29 "Радиомобиль" отправляется в Лесосибирск и Енисейск





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8 июня в 14 часов в центральной городской библиотеке с журналистами встретятся жители Лесосибирска. А 9 июня "Радиомобиль" приедет в Енисейск. Встреча пройдёт в 12 часов в городском доме культуры.





"Радиомобиль" c ведущими "Радио России Красноярск" отправляется в Лесосибирск и Енисейск. На встрече со слушателями журналисты расскажут о секретах работы на радио, о подготовке к эфирам и будут готовы обсудить наболевшие проблемы жителей в будущих передачах.8 июня в 14 часов в центральной городской библиотеке с журналистами встретятся жители Лесосибирска. А 9 июня "Радиомобиль" приедет в Енисейск. Встреча пройдёт в 12 часов в городском доме культуры.















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