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07.06.17 17:23 На проспекте Свободный загорелся автокран





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Сегодня около 9-ти утра на проспекте Свободный загорелся автокран. Машина ехала в сторону посёлка Удачный. Возгорание произошло прямо во время движения. Когда прибыли пожарные, полыхала уже кабина. Внутри никого не было. Пожар потушили за 15 минут, но автокран восстановлению не подлежит. Что стало причиной возгорания, устанавливается. Никто не пострадал.







Сегодня около 9-ти утра на проспекте Свободный загорелся автокран. Машина ехала в сторону посёлка Удачный. Возгорание произошло прямо во время движения. Когда прибыли пожарные, полыхала уже кабина. Внутри никого не было. Пожар потушили за 15 минут, но автокран восстановлению не подлежит. Что стало причиной возгорания, устанавливается. Никто не пострадал.













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