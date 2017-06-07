НОВОСТИ | Общество













07.06.17 17:27 В Красноярске этим летом будет два разрешённых пляжа





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Далее основные места, где купаться нельзя: за Центральным стадионом, возле перешейка островов Отдыха и Молокова, вдоль Ярыгинского проезда, в районе микрорайона "Южный берег". Весь список также на сайте администрации.



Везде, где окунаться в воду опасно, будут установлены соответствующие знаки. Напоминаем, телефон единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска - 112.









В Красноярске этим летом будет только два разрешённых пляжа. На сайте администрации города указаны пляжи на Абаканской протоке острова Отдыха и на искусственном водоёме острова Татышев. Там же, а ещё на Енисее напротив острова Посадный, можно взять в прокат лодку или катамаран. Для занятий водомоторным спортом и катания на гидроциклах оборудована Абаканская протока от Коммунального моста до острова Молокова.Далее основные места, где купатьсяза Центральным стадионом, возле перешейка островов Отдыха и Молокова, вдоль Ярыгинского проезда, в районе микрорайона "Южный берег". Весь список также на сайте администрации.Везде, где окунаться в воду опасно, будут установлены соответствующие знаки. Напоминаем, телефон единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска - 112.











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