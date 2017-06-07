НОВОСТИ | Общество













07.06.17 17:25 Оставшийся без хозяйки пёс обрёл новый дом





Фото Видео





"С ним надо бегать, он шустрый. Я бы не сказала, что ему 15 лет, он бы так не бегал. В бане он прыгал из тазика в тазик. Воды не боится, видимо, купали. Расчёсываться тоже, мы хорошо расчёсывали его сегодня, стоял смирно", - рассказывает новая хозяйка Шурика Татьяна Андреева.



За два дня эту собаку не узнать. Шурик не только стал чище и красивее, но даже помолодел. И теперь новые хозяева вынуждены выгуливать его на поводке, ведь если отпустить, уверяют, он начинает бегать по всему двору. Вот что делает настоящая любовь.



Татьяна добавляет, отпустить с поводка пса планируют позже: ещё не все из четвероногих питомцев приняли Шурика, поэтому пока прогулка проходит под постоянным наблюдением. Нашу команду Шурик провожал, виляя хвостом. Этим жестом пёс дал понять: в новом доме ему хорошо.





Просторный двор и добродушная семья в частном секторе Октябрьского района. Теперь это новый дом нашего четвероногого героя . Шурик не первый питомец, здесь живут также три кошки, три собаки, кролики и попугаи. Татьяна, новая хозяйка пса, уверяет, он сразу обжился на новом месте. И ни разу не заскулил. Новая семья отмечает хорошее воспитание пса: спит на своём месте, очень послушный, а также его энергичность. Мы были приятно удивлены: пес буквально ожил после горя."С ним надо бегать, он шустрый. Я бы не сказала, что ему 15 лет, он бы так не бегал. В бане он прыгал из тазика в тазик. Воды не боится, видимо, купали. Расчёсываться тоже, мы хорошо расчёсывали его сегодня, стоял смирно", - рассказывает новая хозяйка Шурика Татьяна Андреева.За два дня эту собаку не узнать. Шурик не только стал чище и красивее, но даже помолодел. И теперь новые хозяева вынуждены выгуливать его на поводке, ведь если отпустить, уверяют, он начинает бегать по всему двору. Вот что делает настоящая любовь.Татьяна добавляет, отпустить с поводка пса планируют позже: ещё не все из четвероногих питомцев приняли Шурика, поэтому пока прогулка проходит под постоянным наблюдением. Нашу команду Шурик провожал, виляя хвостом. Этим жестом пёс дал понять: в новом доме ему хорошо. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













