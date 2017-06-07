ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





07.06.17 17:25 Оставшийся без хозяйки пёс обрёл новый дом



Фото Видео репортаж Видео
Просторный двор и добродушная семья в частном секторе Октябрьского района. Теперь это новый дом нашего четвероногого героя. Шурик не первый питомец, здесь живут также три кошки, три собаки, кролики и попугаи. Татьяна, новая хозяйка пса, уверяет, он сразу обжился на новом месте. И ни разу не заскулил. Новая семья отмечает хорошее воспитание пса: спит на своём месте, очень послушный, а также его энергичность. Мы были приятно удивлены: пес буквально ожил после горя.

"С ним надо бегать, он шустрый. Я бы не сказала, что ему 15 лет, он бы так не бегал. В бане он прыгал из тазика в тазик. Воды не боится, видимо, купали. Расчёсываться тоже, мы хорошо расчёсывали его сегодня, стоял смирно", - рассказывает новая хозяйка Шурика Татьяна Андреева.

За два дня эту собаку не узнать. Шурик не только стал чище и красивее, но даже помолодел. И теперь новые хозяева вынуждены выгуливать его на поводке, ведь если отпустить, уверяют, он начинает бегать по всему двору. Вот что делает настоящая любовь.

Татьяна добавляет, отпустить с поводка пса планируют позже: ещё не все из четвероногих питомцев приняли Шурика, поэтому пока прогулка проходит под постоянным наблюдением. Нашу команду Шурик провожал, виляя хвостом. Этим жестом пёс дал понять: в новом доме ему хорошо.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.