НОВОСТИ | Общество













07.06.17 17:21 В Красноярске прошёл рейд по павильонам, незаконно торгующим спиртным





Фото Видео





Правоохранителям остаётся лишь констатировать, что наказание, которое сегодня предусмотрено законом, никого не пугает. Дело в том, что штраф за продажу алкоголя во временных сооружениях всего лишь 5 тысяч рублей. Разумеется, и выписывают их не каждый день.



Борьба с нелегальными продавцами спиртного в Красноярске набирает обороты. Но пока алкогольные дилеры не сдают позиции. "Будут, возможно, расторгнуты договоры на предоставление земельного участка в аренду для осуществления торговой деятельности. Я очень хочу надеяться, что предприниматели поймут, что это невыгодно делать", - отметил председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты Красноярска Дмитрий Дмитриев.



Только в Ленинском районе с начала года было снесено 12 павильонов, в которых выявили нарушения. К сносу готовят ещё 22. Кстати, поспособствовать ликвидации подобных точек могут и сами жители города. Сообщать о незаконной продаже горячительного можно в полицию.





По закону торговля алкоголем в павильонах полностью запрещена. Поэтому продавцы активно ищут способы обойти правила. Новый тренд, своеобразная инновация - полки с горячительным якобы по договору сдают сторонней организации в аренду. И концы в воду. Однако полицейские к подобным уловкам относятся со снисхождением. Спиртное всё равно изымают, составляют административные протоколы. И так каждую неделю.Правоохранителям остаётся лишь констатировать, что наказание, которое сегодня предусмотрено законом, никого не пугает. Дело в том, что штраф за продажу алкоголя во временных сооружениях всего лишь 5 тысяч рублей. Разумеется, и выписывают их не каждый день.Борьба с нелегальными продавцами спиртного в Красноярске набирает обороты. Но пока алкогольные дилеры не сдают позиции. "Будут, возможно, расторгнуты договоры на предоставление земельного участка в аренду для осуществления торговой деятельности. Я очень хочу надеяться, что предприниматели поймут, что это невыгодно делать", - отметил председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты Красноярска Дмитрий Дмитриев.Только в Ленинском районе с начала года было снесено 12 павильонов, в которых выявили нарушения. К сносу готовят ещё 22. Кстати, поспособствовать ликвидации подобных точек могут и сами жители города. Сообщать о незаконной продаже горячительного можно в полицию. Владимир ЖАРИНОВ













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













