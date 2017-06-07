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07.06.17 21:24 Мусоросортировочный завод оштрафовали за загрязнение земель





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Почти 8 миллионов рублей заплатит мусоросортировочный завод "Чистый город" за отравленные земли в Емельяновском районе. Природоохранная прокуратура через суд добилась, чтобы компанию оштрафовали. "Вести" рассказывали: ООО "Чистый город" зарабатывает деньги на сортировке мусора, а все непригодные отходы компания не увозила на полигон, как положено, а сваливала рядом - на земли Емельяновского района - так дешевле. Суд обязал компанию очистить территорию - вывезти почти 6 тысяч кубометров отходов, и заплатить штраф - 7 миллионов 800 тысяч рублей.











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