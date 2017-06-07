НОВОСТИ | Общество













07.06.17 20:53 На КрАЗе прошло заседание совета по охране окружающей среды





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"Гидромет не отмечает превышений в городе по нашим загрязняющим веществам на границе защитной зоны. Наша задача по отработке такого датчика - внедрить его в масштабах завода", - отметил директор департамента экологии, охране труда и промышленной безопасности компании "Русал" Иван Ребрик.



На общественном совете при губернаторе края идёт оценка первого этапа работы в рамках Экологической хартии, подписанной на экономическом форуме два месяца назад с такими крупными предприятиями, как Русал, СУЭК, СГК, Норникель и другими. Задача - собрать крупные компании, общественные организации и власти на одной стороне в борьбе за чистый воздух, где каждый будет знать свою зону ответственности. После форума хартию подписали более 20-ти компаний и организаций, в том числе общественные движения.



"Подключение общественности помогает нам сделать эту работу более разнообразной. С другой стороны - усилить общественный контроль. А в третьих - формировать экологическую культуру. Потому что кардинально улучшить экологию - это очень серьёзно обновить воспитание, культуру, всю среду", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Меры по улучшению экологической ситуации должны быть комплексными, решили на совете. Речь и про снижение выбросов, переход на чистые технологии, озеленение города, обновление состава автобусов и контроль за качеством топлива на АЗС. Меняется системный подход и к режиму неблагоприятных метеоусловий. До последнего времени в основном предупреждали население. Теперь в первую очередь это касается предприятий, чтобы те в режим НМУ меняли технологии и снижали объёмы выбросов.



На данный момент исследования показывают снижение выбросов в крае примерно до 7% по сравнению с предыдущим годом. А вот по транспорту небольшой, но всё же рост.





Специальный прибор в трубе газоочистки КрАЗа автоматически каждые 5 минут фиксирует выбросы в атмосферу. Сера и пыль ниже нормы, фтора практически нет. Это пока опытная модель, созданная по инициативе предприятия."Гидромет не отмечает превышений в городе по нашим загрязняющим веществам на границе защитной зоны. Наша задача по отработке такого датчика - внедрить его в масштабах завода", - отметил директор департамента экологии, охране труда и промышленной безопасности компании "Русал" Иван Ребрик.На общественном совете при губернаторе края идёт оценка первого этапа работы в рамках Экологической хартии, подписанной на экономическом форуме два месяца назад с такими крупными предприятиями, как Русал, СУЭК, СГК, Норникель и другими. Задача - собрать крупные компании, общественные организации и власти на одной стороне в борьбе за чистый воздух, где каждый будет знать свою зону ответственности. После форума хартию подписали более 20-ти компаний и организаций, в том числе общественные движения."Подключение общественности помогает нам сделать эту работу более разнообразной. С другой стороны - усилить общественный контроль. А в третьих - формировать экологическую культуру. Потому что кардинально улучшить экологию - это очень серьёзно обновить воспитание, культуру, всю среду", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.Меры по улучшению экологической ситуации должны быть комплексными, решили на совете. Речь и про снижение выбросов, переход на чистые технологии, озеленение города, обновление состава автобусов и контроль за качеством топлива на АЗС. Меняется системный подход и к режиму неблагоприятных метеоусловий. До последнего времени в основном предупреждали население. Теперь в первую очередь это касается предприятий, чтобы те в режим НМУ меняли технологии и снижали объёмы выбросов.На данный момент исследования показывают снижение выбросов в крае примерно до 7% по сравнению с предыдущим годом. А вот по транспорту небольшой, но всё же рост. Вадим КУЛИКОВ

















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