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08.06.17 08:48 Красноярцы шокированы суммами в майских квитанциях за ЖКУ



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Жильцы дома в Свердловском районе получили неприятный сюрприз от "Жилфонда". Управляющая компания провела перерасчёт за отопление. Любовь Даниловна за квартиру в прошлом месяце платила 3000 рублей, в этом в квитанции значится сразу 13000.

Удивительные цифры в квитанциях получили жители нескольких районов города. В "Жилфонде" пояснили, эти дома перешли под их управление лишь в конце 2016-го. Сейчас годовые показания общедомового прибора учёта сравнили с тем, сколько люди заплатили за несколько месяцев по среднему показателю, и начислили разницу. То, что люди платили по нормативам ранее своей бывшей управляющей компании - так это не учитывается.

"В связи с тем, что плату мы вносим по 1/12, фиксированным размером в течение всего календарного года, то разница между показаниями общедомового прибора учёта и тем, что было начислено людям, соответственно идёт в плюсовую сторону. Потому что среднемесячная всегда ниже, чем фактическое потребление тепла в зимний период", - пояснил руководитель группы договорных отношений ГУК "Жилфонд" Владимир Москаленко.

С просьбой проверить суммы перерасчёта можно обращаться в службу жилищного контроля края. В "Жилфонде" же предлагают клиентам оплатить счета... с рассрочкой.

Прожиточный минимум в Красноярском крае сейчас составляет чуть более 11 тысяч рублей. Но после оплаты таких коммунальных услуг от скромной пенсии, к примеру, останется сумма, на которую прожить при всём желании невозможно. Люди жалуются: будут вынуждены копить долги и теперь всерьёз задумаются о смене управляющей компании.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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