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08.06.17 09:00 В Берёзовке горит несанкционированная свалка





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Местные жители рассказывают, эта свалка существует уже более 30 лет. Это бывший карьер, раньше здесь добывали песок и теперь яма стала отличным местом для отвала мусора. К слову, эта свалка уже давно на карандаше у общественников Народного фронта. По информации активистов, мусор сюда выбрасывают не только местные жители, но и предприниматели с соседней продовольственной базы.



"Приезжают машины, сторож даже берёт за это какую-то плату. То есть приезжают грузовики и выгружают мусор. Исполком Народного фронта написал обращение в природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Берёзовского района. То есть администрация посёлка знает, что здесь есть такая свалка, но ничего не предпринимает", - пояснила координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Красноярском крае Марина Якубенко.



То, что мусор сюда валят все, кому не лень, подтверждают и сотрудники самой базы. На месте пожара мы застали главу Берёзовки. "Закрыта, но люди продолжают туда самовольно возить. Видно, кто-то сбросил и загорелось. - Вы пытались как-то её устранить? - Этот участок пытались продать, но никто не берёт. Вот теперь боремся", - пояснил глава посёлка Берёзовка Сергей Суслов.



Тем временем в природоохранной прокуратуре уже проводят проверку по факту организации незаконной свалки.





Горы мусора тушили несколько часов, на помощь пожарным из посёлка пригнали бульдозер, воду огнеборцам подвозили автоцистерны. Всё это время пылающий мусор держал в страхе жителей соседних домов. Семья Лебедевых заранее приготовилась встречать огонь: подключили к водопроводу и размотали шланги по участку. Люди здесь научены горьким опытом, ведь свалка горит ежегодно. Самый крупный пожар произошёл весной 2015 года, тогда огонь уничтожил несколько домов.Местные жители рассказывают, эта свалка существует уже более 30 лет. Это бывший карьер, раньше здесь добывали песок и теперь яма стала отличным местом для отвала мусора. К слову, эта свалка уже давно на карандаше у общественников Народного фронта. По информации активистов, мусор сюда выбрасывают не только местные жители, но и предприниматели с соседней продовольственной базы."Приезжают машины, сторож даже берёт за это какую-то плату. То есть приезжают грузовики и выгружают мусор. Исполком Народного фронта написал обращение в природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Берёзовского района. То есть администрация посёлка знает, что здесь есть такая свалка, но ничего не предпринимает", - пояснила координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Красноярском крае Марина Якубенко.То, что мусор сюда валят все, кому не лень, подтверждают и сотрудники самой базы. На месте пожара мы застали главу Берёзовки. "Закрыта, но люди продолжают туда самовольно возить. Видно, кто-то сбросил и загорелось. - Вы пытались как-то её устранить? - Этот участок пытались продать, но никто не берёт. Вот теперь боремся", - пояснил глава посёлка Берёзовка Сергей Суслов.Тем временем в природоохранной прокуратуре уже проводят проверку по факту организации незаконной свалки. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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