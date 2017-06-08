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НОВОСТИ | Общество





08.06.17 11:45 Житель Зеленогорска сконструировал веломопед



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С ветерком на веломопеде: необычный транспорт Вячеслав Корсков сконструировал сам. Своего двухколёсного друга усовершенствовал двигателем от газонокосилки, поставил дополнительное сиденье для внука, теперь вдвоём в любой конец Зеленогорска за 15 минут, можно на рыбалку и на охоту.

"ГАИ один раз меня меня остановили, я спрашиваю - я что, скорость нарушил? Лейтенант говорит: "Нет, можно прокатиться?" Объехал вокруг, сказал - обалдеть!", - рассказывает конструктор Вячеслав Корсков.

Вячеслав Иванович привык не покупать вещи, а делать их. 30 лет отработал сварщиком на ГРЭС, всегда придумывал приспособления, облегчающие рабочие процессы, в квартире установил всю сантехнику, налаживал сам. Вдохновение приходит к мастеру в гараже: здесь собрал самодельный снегоход.

"Всё, что делается своими руками, оно дороже, приятней. Сделал сам и оно едет - это уже другое", - считает Вячеслав Корсков.

В гараже царит образцовый порядок - все гаечные ключи, отвёртки подписаны, у каждой своё место. Рядом заготовки самодельных коптилен, а ещё в планах у изобретателя когда-нибудь сделать водоплавающий автомобиль.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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