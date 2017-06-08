Это история Отечества в лицах и характерах всех русских царей. Секреты и интересные факты из жизни Романовых. Из спектакля узнаёшь, что царь Алексей любил повторять "Делу время, потехе час", фраза понравилась и ушла в народ. Никаких домыслов, постановка просветительская - над сценарием работали историки.
В центре спектакля - хор Сретенского монастыря. Поют церковную музыку и казачьи песни, оперные арии и композиции 17 века, которые слушали сами Романовы. В образах царей подчёркнуты характеры и подвиги каждого во имя страны.
Артём Каминский, народный артист России: "Каждый из них делал всё, чтобы Россию сделать великой страной, шаг за шагом. Именно храня веру в душе и в государстве. Это история нашей страны".
Ирина Безрукова, актриса театра и кино, телеведущая: "Живой оркестр на сцене, прекрасные декорации, видеоинсталляции, это грандиозный, действительно новаторский проект".
Наталья Рослан, режиссёр спектакля "Романовы": "Мы рассказываем историю при помощи уникальных видеоинсталляций, которые основаны на живописи, на шедеврах гравюр, на иконах, на фресках, это синтетическое действие, которое даёт сильное эмоциональное впечатление".
Проект поддерживает компания "Роснефть", постановка с большим успехом гастролирует по всем 22-м городам присутствия компании. В Красноярске, где работает дочерняя компания Роснефти "РН-Ванкор", ведущая промышленную разработку нефтяных месторождений Ванкорского кластера, состоялся единственный показ спектакля. В крае премьеру увидели и жители Ачинска.