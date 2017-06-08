АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





08.06.17 20:55 В Красноярске состоялась премьера спектакля о династии Романовых



Фото Видео репортаж Видео
Это история Отечества в лицах и характерах всех русских царей. Секреты и интересные факты из жизни Романовых. Из спектакля узнаёшь, что царь Алексей любил повторять "Делу время, потехе час", фраза понравилась и ушла в народ. Никаких домыслов, постановка просветительская - над сценарием работали историки.

В центре спектакля - хор Сретенского монастыря. Поют церковную музыку и казачьи песни, оперные арии и композиции 17 века, которые слушали сами Романовы. В образах царей подчёркнуты характеры и подвиги каждого во имя страны.

Артём Каминский, народный артист России: "Каждый из них делал всё, чтобы Россию сделать великой страной, шаг за шагом. Именно храня веру в душе и в государстве. Это история нашей страны".

Ирина Безрукова, актриса театра и кино, телеведущая: "Живой оркестр на сцене, прекрасные декорации, видеоинсталляции, это грандиозный, действительно новаторский проект".

Наталья Рослан, режиссёр спектакля "Романовы": "Мы рассказываем историю при помощи уникальных видеоинсталляций, которые основаны на живописи, на шедеврах гравюр, на иконах, на фресках, это синтетическое действие, которое даёт сильное эмоциональное впечатление".

Проект поддерживает компания "Роснефть", постановка с большим успехом гастролирует по всем 22-м городам присутствия компании. В Красноярске, где работает дочерняя компания Роснефти "РН-Ванкор", ведущая промышленную разработку нефтяных месторождений Ванкорского кластера, состоялся единственный показ спектакля. В крае премьеру увидели и жители Ачинска.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.