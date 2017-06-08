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08.06.17 20:55 В Красноярске состоялась премьера спектакля о династии Романовых





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В центре спектакля - хор Сретенского монастыря. Поют церковную музыку и казачьи песни, оперные арии и композиции 17 века, которые слушали сами Романовы. В образах царей подчёркнуты характеры и подвиги каждого во имя страны.



Артём Каминский, народный артист России: "Каждый из них делал всё, чтобы Россию сделать великой страной, шаг за шагом. Именно храня веру в душе и в государстве. Это история нашей страны".



Ирина Безрукова, актриса театра и кино, телеведущая: "Живой оркестр на сцене, прекрасные декорации, видеоинсталляции, это грандиозный, действительно новаторский проект".



Наталья Рослан, режиссёр спектакля "Романовы": "Мы рассказываем историю при помощи уникальных видеоинсталляций, которые основаны на живописи, на шедеврах гравюр, на иконах, на фресках, это синтетическое действие, которое даёт сильное эмоциональное впечатление".



Проект поддерживает компания "Роснефть", постановка с большим успехом гастролирует по всем 22-м городам присутствия компании. В Красноярске, где работает дочерняя компания Роснефти "РН-Ванкор", ведущая промышленную разработку нефтяных месторождений Ванкорского кластера, состоялся единственный показ спектакля. В крае премьеру увидели и жители Ачинска.





Это история Отечества в лицах и характерах всех русских царей. Секреты и интересные факты из жизни Романовых. Из спектакля узнаёшь, что царь Алексей любил повторять "Делу время, потехе час", фраза понравилась и ушла в народ. Никаких домыслов, постановка просветительская - над сценарием работали историки.В центре спектакля - хор Сретенского монастыря. Поют церковную музыку и казачьи песни, оперные арии и композиции 17 века, которые слушали сами Романовы. В образах царей подчёркнуты характеры и подвиги каждого во имя страны."Каждый из них делал всё, чтобы Россию сделать великой страной, шаг за шагом. Именно храня веру в душе и в государстве. Это история нашей страны"."Живой оркестр на сцене, прекрасные декорации, видеоинсталляции, это грандиозный, действительно новаторский проект"."Мы рассказываем историю при помощи уникальных видеоинсталляций, которые основаны на живописи, на шедеврах гравюр, на иконах, на фресках, это синтетическое действие, которое даёт сильное эмоциональное впечатление".Проект поддерживает компания "Роснефть", постановка с большим успехом гастролирует по всем 22-м городам присутствия компании. В Красноярске, где работает дочерняя компания Роснефти "РН-Ванкор", ведущая промышленную разработку нефтяных месторождений Ванкорского кластера, состоялся единственный показ спектакля. В крае премьеру увидели и жители Ачинска. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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