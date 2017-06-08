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Крупные пожары в Красноярском крае

08.06.17 17:22 В посёлке Стрелка определили место под новое жильё для погорельцев



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В посёлке Стрелка определили место под строительство нового жилья для погорельцев. Сейчас на площадке работает техника - ровняет участки и убирает остатки сгоревших зданий.

Новая территория располагается через дорогу от сгоревшего квартала. Уже взяли пробы из пробуренных скважин. Местные власти заявили, что земля подходит для возведения жилья. Согласно распоряжению губернатора края Виктора Толоконского строительство должно завершиться в сентябре.








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