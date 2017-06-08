НОВОСТИ | Общество













08.06.17 19:49 Жители Северо-Енисейского недовольны минимизацией госуслуг





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Контролировать бизнес должен Роспотребнадзор. Однако три года назад для экономии денег территориальный отдел санитарного ведомства был объединён с лесосибирским. Туда же перевели и бактериологическую лабораторию. Она необходима для оформления санитарных книжек.



"Чтобы устроиться на работу, надо принести пузырёк с калом. Срок действия - два часа. Нам надо ехать за этим в Лесосибирск. Прошу уже сколько времени - хоть БАК-лабораторию нам возобновите!", - говорит глава Северо-Енисейского района Ильшат Гайнутдинов.



Дорога до пункта приёма анализов больше похожа на пытку. Расстояние от Северо-Енисейского до Лесосибирска около 300 километров. Вместо асфальта здесь ямы, а по обочинам лежат тысячи пробитых покрышек. Время в пути занимает 10-12 часов.br>



Непросто в посёлке и свои деньги получить. Зарплаты и пенсии жители снимают в Сбербанке. В райцентр к банкоматам едут и за 170 километров из отдалённых деревень. "Я не засекала, но бывает долго. Бывает, просто отключается банкомат и всё. Идёшь на следующий день. Переводить тоже сложно", - сетует жительница Северо-Енисейского Наталья Докучаева.



В Сбербанке перебои объясняют плохой сотовой связью в районе. В отдалённой территории живут 12 тысяч человек, ещё 20 приезжают на вахту. Она даёт России четверть добываемого золота и платит в казну миллиарды рублей. Однако минимизацию государственных услуг в разных ведомствах объясняют экономией бюджетных денег.





Всё чаще на прилавках в посёлке Северо-Енисейский стала появляться просрочка. Так считают местные жители. Залежалый товар иногда хранится и два года. Жительнице посёлка Марине, чтобы не нарваться на просроченные, а значит, опасные продукты приходится ходить только к знакомым продавцам.Контролировать бизнес должен Роспотребнадзор. Однако три года назад для экономии денег территориальный отдел санитарного ведомства был объединён с лесосибирским. Туда же перевели и бактериологическую лабораторию. Она необходима для оформления санитарных книжек."Чтобы устроиться на работу, надо принести пузырёк с калом. Срок действия - два часа. Нам надо ехать за этим в Лесосибирск. Прошу уже сколько времени - хоть БАК-лабораторию нам возобновите!", - говорит глава Северо-Енисейского района Ильшат Гайнутдинов.Дорога до пункта приёма анализов больше похожа на пытку. Расстояние от Северо-Енисейского до Лесосибирска около 300 километров. Вместо асфальта здесь ямы, а по обочинам лежат тысячи пробитых покрышек. Время в пути занимает 10-12 часов.br>Непросто в посёлке и свои деньги получить. Зарплаты и пенсии жители снимают в Сбербанке. В райцентр к банкоматам едут и за 170 километров из отдалённых деревень. "Я не засекала, но бывает долго. Бывает, просто отключается банкомат и всё. Идёшь на следующий день. Переводить тоже сложно", - сетует жительница Северо-Енисейского Наталья Докучаева.В Сбербанке перебои объясняют плохой сотовой связью в районе. В отдалённой территории живут 12 тысяч человек, ещё 20 приезжают на вахту. Она даёт России четверть добываемого золота и платит в казну миллиарды рублей. Однако минимизацию государственных услуг в разных ведомствах объясняют экономией бюджетных денег. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

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