ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





08.06.17 19:49 Жители Северо-Енисейского недовольны минимизацией госуслуг



Фото Видео репортаж Видео
Всё чаще на прилавках в посёлке Северо-Енисейский стала появляться просрочка. Так считают местные жители. Залежалый товар иногда хранится и два года. Жительнице посёлка Марине, чтобы не нарваться на просроченные, а значит, опасные продукты приходится ходить только к знакомым продавцам.

Контролировать бизнес должен Роспотребнадзор. Однако три года назад для экономии денег территориальный отдел санитарного ведомства был объединён с лесосибирским. Туда же перевели и бактериологическую лабораторию. Она необходима для оформления санитарных книжек.

"Чтобы устроиться на работу, надо принести пузырёк с калом. Срок действия - два часа. Нам надо ехать за этим в Лесосибирск. Прошу уже сколько времени - хоть БАК-лабораторию нам возобновите!", - говорит глава Северо-Енисейского района Ильшат Гайнутдинов.

Дорога до пункта приёма анализов больше похожа на пытку. Расстояние от Северо-Енисейского до Лесосибирска около 300 километров. Вместо асфальта здесь ямы, а по обочинам лежат тысячи пробитых покрышек. Время в пути занимает 10-12 часов.br>

Непросто в посёлке и свои деньги получить. Зарплаты и пенсии жители снимают в Сбербанке. В райцентр к банкоматам едут и за 170 километров из отдалённых деревень. "Я не засекала, но бывает долго. Бывает, просто отключается банкомат и всё. Идёшь на следующий день. Переводить тоже сложно", - сетует жительница Северо-Енисейского Наталья Докучаева.

В Сбербанке перебои объясняют плохой сотовой связью в районе. В отдалённой территории живут 12 тысяч человек, ещё 20 приезжают на вахту. Она даёт России четверть добываемого золота и платит в казну миллиарды рублей. Однако минимизацию государственных услуг в разных ведомствах объясняют экономией бюджетных денег.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.