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08.06.17 19:12 Крематория в Красноярске не будет





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Крематория в Красноярске не будет. Об этом заявил Виктор Суровцев - инвестор, который хотел установить печи возле Бадалыка ещё в 2014 году. Бизнесмен планировал вложить в строительство около 200 миллионов рублей. Но идея не получила поддержки у властей и депутатов горсовета и теперь проект закрыт навсегда, потраченные средства списаны на издержки.















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