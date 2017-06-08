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08.06.17 17:24 С 1 июня бюджетникам региона повысят зарплату





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Александр Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского края: "Это действительно острая ситуация, каждый конкретный случай будет оцениваться индивидуально и приниматься решение о размере финансовой поддержки той ситуации, которая складывается сегодня. Если будет необходимо, размер этой помощи будет увеличен".



Также сегодня на сессии депутаты выслушали информацию заместителя председателя правительства края Юрия Лапшина об основных направлениях экологической политики региона. Он отметил, что первоочередная задача - разработать новую систему мониторинга окружающей среды, которая включит в себя и информацию о выбросах индивидуальных источников - домов в частном секторе. Кроме этого, губернатор Виктор Толоконский рассказал депутатам, что в ближайшие дни будет назначен новый министр экологии Красноярского края. Кто именно это будет, пока неизвестно.











Заработная плата бюджетникам будет повышена уже с 1 июня. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона. Фонд оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования увеличится на 10%, на 20% - фонд оплаты труда педагогов медицинских организаций, на 50% - социальных работников. Персонал учреждений культуры получит единовременную выплату 3350 рублей, а повышение заработной платы произойдёт чуть позже. Кроме этого, с 1 октября произойдёт увеличение фонда заработной платы в учреждениях здравоохранения."Это действительно острая ситуация, каждый конкретный случай будет оцениваться индивидуально и приниматься решение о размере финансовой поддержки той ситуации, которая складывается сегодня. Если будет необходимо, размер этой помощи будет увеличен".Также сегодня на сессии депутаты выслушали информацию заместителя председателя правительства края Юрия Лапшина об основных направлениях экологической политики региона. Он отметил, что первоочередная задача - разработать новую систему мониторинга окружающей среды, которая включит в себя и информацию о выбросах индивидуальных источников - домов в частном секторе. Кроме этого, губернатор Виктор Толоконский рассказал депутатам, что в ближайшие дни будет назначен новый министр экологии Красноярского края. Кто именно это будет, пока неизвестно.









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