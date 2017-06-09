НОВОСТИ | Общество













09.06.17 08:56 Мошенница продавала путёвки под именем турфирмы, не являясь её сотрудником





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"Поступил звонок, что вся база слетела и никуда мы не летим. Но есть более выгодное предложение за счёт компании, которая готова возместить, чтобы мы остались довольны. И предложила нам поездку в Тунис на троих, с доплатой из собственного кармана. Мы, естественно, согласились, так как выхода у нас не было", - рассказала обманутый турист Елена Косогова.



К слову, и этой поездке не суждено было случиться. До вылета Елене вновь позвонила Светлана Концевая и попросила доплатить. Тогда у родителей лопнуло терпение. Возвращать деньги обманутым клиентам никто не торопился. Все документы на тур были оформлены за печатями компании "Оранжевое море". Но при встрече с нашей съёмочной группой Светлана Концевая заявила, что отношения к этому турагентству она не имеет.



- И давно здесь не работаете?

- Я здесь и не работала, то есть официально не устроена.

- А как вы туры продаёте? Вы берёте деньги у человека, расписываетесь и здесь не работаете?

- Да.



В отношении Светланы Концевой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Следователи установили, женщина не была официально трудоустроена в турагентстве "Оранжевое море", по рекомендации оказывала директору консультационные услуги по реализации туристического продукта и продавать туры не имела права. Она изготавливала фиктивные договоры и брала деньги, но предоставлять путёвки туристам даже не собиралась. К слову, подсудимая своей вины отрицать не стала, в результате суд приговорил мошенницу к четырём годам лишения свободы условно.



Также осуждённую обязали выплатить материальный ущерб туристам, которых она обманула. Но больше всего в этой истории пострадало турагентство, чьим именем прикрывалась мошенница - компания терпит убытки.





Елена Косогова обратилась за помощью в редакцию "Вестей" в сентябре прошлого года. Тогда она рассказала, что купила путёвки в Таиланд у ранее знакомого турагента, путешествие было подарком для дочери на окончание института. Вместе с ней должны были отправиться ещё две одногруппницы. Но отдых не получился."Поступил звонок, что вся база слетела и никуда мы не летим. Но есть более выгодное предложение за счёт компании, которая готова возместить, чтобы мы остались довольны. И предложила нам поездку в Тунис на троих, с доплатой из собственного кармана. Мы, естественно, согласились, так как выхода у нас не было", - рассказала обманутый турист Елена Косогова.К слову, и этой поездке не суждено было случиться. До вылета Елене вновь позвонила Светлана Концевая и попросила доплатить. Тогда у родителей лопнуло терпение. Возвращать деньги обманутым клиентам никто не торопился. Все документы на тур были оформлены за печатями компании "Оранжевое море". Но при встрече с нашей съёмочной группой Светлана Концевая заявила, что отношения к этому турагентству она не имеет.В отношении Светланы Концевой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Следователи установили, женщина не была официально трудоустроена в турагентстве "Оранжевое море", по рекомендации оказывала директору консультационные услуги по реализации туристического продукта и продавать туры не имела права. Она изготавливала фиктивные договоры и брала деньги, но предоставлять путёвки туристам даже не собиралась. К слову, подсудимая своей вины отрицать не стала, в результате суд приговорил мошенницу к четырём годам лишения свободы условно.Также осуждённую обязали выплатить материальный ущерб туристам, которых она обманула. Но больше всего в этой истории пострадало турагентство, чьим именем прикрывалась мошенница - компания терпит убытки. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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