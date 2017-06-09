В Красноярске задержали преступную группировку, члены которой занимались рейдерскими захватами. Избивая своих жертв и угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники заставляли предпринимателей переоформить фирмы на своё имя. Установлена причастность задержанных к шести преступным эпизодам. Сейчас следователи ищут других пострадавших. Их просят обращаться в отделения полиции.
"Сыщики задержали подозреваемых в Советском районе Красноярска. В ходе обыска был обнаружен и изъят травматический пистолет с боеприпасами, со следами переделки", - сообщила пресс-секретарь Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю Эльвира Сергиенко.