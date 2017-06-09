НОВОСТИ | Происшествия













09.06.17 11:42 В Красноярске обезвредили банду рейдеров





Фото Видео





"Сыщики задержали подозреваемых в Советском районе Красноярска. В ходе обыска был обнаружен и изъят травматический пистолет с боеприпасами, со следами переделки", - сообщила пресс-секретарь Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю Эльвира Сергиенко.







В Красноярске задержали преступную группировку, члены которой занимались рейдерскими захватами. Избивая своих жертв и угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники заставляли предпринимателей переоформить фирмы на своё имя. Установлена причастность задержанных к шести преступным эпизодам. Сейчас следователи ищут других пострадавших. Их просят обращаться в отделения полиции."Сыщики задержали подозреваемых в Советском районе Красноярска. В ходе обыска был обнаружен и изъят травматический пистолет с боеприпасами, со следами переделки", - сообщила пресс-секретарь Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю Эльвира Сергиенко.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













