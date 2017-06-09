НОВОСТИ | Общество













09.06.17 11:45 Компанию, занимающуюся отловом бездомных животных в Красноярске, оштрафовали за антисанитарию





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"Белку и Стрелку" оштрафовали на 30 тысяч рублей за антисанитарию, сообщают в прокуратуре. Они провели проверку в пункте передержки на улице Телевизорная, куда привозят пойманных бездомных собак. Оказалось, что животные содержатся в грязных вольерах. То же самое с автомобилем для перевозки. Актов дезинфекции у сотрудников не оказалось, как и об осмотре животных и регистрации больных собак. И поскольку объект находится в черте города, это создаёт санитарно-эпидемиологическую угрозу населению, считают в прокуратуре.











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