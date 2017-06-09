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НОВОСТИ | Общество





09.06.17 11:48 Концерт Оркестра на траве сорвался из-за дождя



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Даже зажигательные ритмы не спасали от влажной и прохладной погоды. Некоторые музыканты "Оркестра на траве" облачились в дождевики. Пришедшая публика спряталась под зонтами. Но музыка играла недолго. Концерт должен был длиться полтора часа. Но из-за погоды музыканты решили пожалеть свою дорогостоящую аппаратуру и инструменты и сократили программу почти вдвое.

Насладиться живой мелодией на острове Татышев собралось около сотни человек. На площадке останавливались даже проезжающие мимо велосипедисты. А вот заядлый театрал Ярослав Козорезов специально приехал послушать виртуозов из краевой филармонии.

Симфонический оркестр исполнял "Вестсайдскую историю" - современную интерпретацию "Ромео и Джульетты". Дирижёр Владимир Ланде не считает концерт сорванным. После первого отделения маэстро даже пошутил, что это единственный раз, когда трагическая история закончилась хорошо.

"Есть такая оперная площадка, одна из самых знаменитых в мире, называется Арена де Верона. 22 тысячи человек на античном стадионе. И как только там идёт дождь, опера прекращается. Никто билеты не сдаёт. Отличие Вероны от нашей площадки в том, что там вокруг много ресторанов и они делают деньги на дожде", - рассказал дирижёр краевой филармонии Владимир Ланде.

Чем всё же закончится мюзикл от "Оркестра на траве", можно узнать сегодня в семь вечера на той же площадке в восточной части острова Татышев. А завтра артисты выступят в Дивногорске.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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