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09.06.17 11:48 Концерт Оркестра на траве сорвался из-за дождя





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Насладиться живой мелодией на острове Татышев собралось около сотни человек. На площадке останавливались даже проезжающие мимо велосипедисты. А вот заядлый театрал Ярослав Козорезов специально приехал послушать виртуозов из краевой филармонии.



Симфонический оркестр исполнял "Вестсайдскую историю" - современную интерпретацию "Ромео и Джульетты". Дирижёр Владимир Ланде не считает концерт сорванным. После первого отделения маэстро даже пошутил, что это единственный раз, когда трагическая история закончилась хорошо.



"Есть такая оперная площадка, одна из самых знаменитых в мире, называется Арена де Верона. 22 тысячи человек на античном стадионе. И как только там идёт дождь, опера прекращается. Никто билеты не сдаёт. Отличие Вероны от нашей площадки в том, что там вокруг много ресторанов и они делают деньги на дожде", - рассказал дирижёр краевой филармонии Владимир Ланде.



Чем всё же закончится мюзикл от "Оркестра на траве", можно узнать сегодня в семь вечера на той же площадке в восточной части острова Татышев. А завтра артисты выступят в Дивногорске.





Даже зажигательные ритмы не спасали от влажной и прохладной погоды. Некоторые музыканты "Оркестра на траве" облачились в дождевики. Пришедшая публика спряталась под зонтами. Но музыка играла недолго. Концерт должен был длиться полтора часа. Но из-за погоды музыканты решили пожалеть свою дорогостоящую аппаратуру и инструменты и сократили программу почти вдвое.Насладиться живой мелодией на острове Татышев собралось около сотни человек. На площадке останавливались даже проезжающие мимо велосипедисты. А вот заядлый театрал Ярослав Козорезов специально приехал послушать виртуозов из краевой филармонии.Симфонический оркестр исполнял "Вестсайдскую историю" - современную интерпретацию "Ромео и Джульетты". Дирижёр Владимир Ланде не считает концерт сорванным. После первого отделения маэстро даже пошутил, что это единственный раз, когда трагическая история закончилась хорошо."Есть такая оперная площадка, одна из самых знаменитых в мире, называется Арена де Верона. 22 тысячи человек на античном стадионе. И как только там идёт дождь, опера прекращается. Никто билеты не сдаёт. Отличие Вероны от нашей площадки в том, что там вокруг много ресторанов и они делают деньги на дожде", - рассказал дирижёр краевой филармонии Владимир Ланде.Чем всё же закончится мюзикл от "Оркестра на траве", можно узнать сегодня в семь вечера на той же площадке в восточной части острова Татышев. А завтра артисты выступят в Дивногорске. Роман РЫКОВ

















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